Çin, Tayvan Tarım Ürünlerine Vergi Muafiyetini Kaldırıyor

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BEİJİNG, 19 Eylül (Xinhua) -- Çin anakarası, 25 Eylül 2024 tarihinden itibaren Taiwan menşeli 34 tarım ürününe uygulanan ithalat vergisi muafiyetlerini sonlandıracak.

Çin Devlet Konseyi Gümrük Tarife Komisyonu'ndan Çarşamba günü yapılan açıklamaya göre, söz konusu tarım ürünleri, taze meyve, sebze ve su ürünlerini kapsıyor.

Komisyon, söz konusu tarım ürünlerinin ithalatına yönelik vergilerin ilgili mevcut hükümlere göre uygulanacağını ifade etti.

Taiwan tarafından anakara ürünlerinin ihracatına tek taraflı olarak uygulanan yasak, kısıtlama ve diğer ayrımcı tedbirlerin, Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğini ciddi şekilde engellediği belirtildi.