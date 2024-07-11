Çin Ticaret Bakanlığı, AB ile sübvansiyon soruşturmasında gerçeklerin ve kuralların önemini vurguladı - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı, AB ile sübvansiyon soruşturmasında gerçeklerin ve kuralların önemini vurguladı

Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasıyla ilgili olarak Çin ile AB arasında devam eden istişarelerde gerçeklerin ve kuralların iki temel 'dayanak' olduğunu belirtti. Bakanlık, AB'den gerçeklere ve kurallara dayalı makul ve nesnel kararlar almasını istedi.

11.07.2024 17:42
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BEİJİNG, 11 Temmuz (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği'nin (AB) Çin yapımı elektrikli araçlara yönelik sübvansiyon karşıtı soruşturmasıyla ilgili olarak Çin ile AB arasında devam eden istişarelerde gerçeklerin ve kuralların iki temel "dayanak" olduğunu belirtti.

Bakanlık Sözcüsü He Yongqian, Perşembe günü yaptığı açıklamada, "Gerçekler nesnel olmalı ve tek taraflı değil her iki tarafça karşılıklı olarak kabul görmeli" dedi.

"AB tarafının, Çin'in elektrikli araçlardaki rekabet avantajının sübvansiyonlardan kaynaklanmadığı, Çin-AB otomotiv sanayi işbirliğinin ortak kalkınmaya yardımcı olduğu ve AB'deki sektörün ticari korumacı önlemlere karşı olduğu gerçeğiyle yüzleşmesini umuyoruz" diyen sözcü, AB'den gerçeklere ve kurallara dayalı makul ve nesnel kararlar almasını istedi.

Çin, AB'ye ihraç edilen Çin yapımı elektrikli araçlarla ilgili ticari anlaşmazlığa karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözüm bulunması konusundaki tutumunu bir kez daha ifade etti.

Avrupa Komisyonu, 4 Temmuz'da Çinli elektrikli araç üreticilerine yüzde 37,6'ya varan geçici ek gümrük vergileri getirmişti.

Korumacı nitelikte olduğu yönünde yaygın eleştiri alan gümrük vergileri bir yandan Çin'den itiraz alırken, diğer yandan da AB'deki tüketiciler için maliyetlerin artması ve yeşil dönüşüme yönelik küresel çabalar açısından geniş çaplı endişelere yol açtı.

Çin Ticaret Bakanlığı, AB'nin yabancı sübvansiyon soruşturmalarında benimsediği ilgili uygulamalara yönelik olarak Çarşamba günü bir ticaret ve yatırım engeli soruşturması başlattı.

Kaynak: Xinhua

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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