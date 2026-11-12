Çin Ticaret Bakanlığı, AB ülkelerinin Çinli ekipman yasağından ciddi endişe duyuyor

BEİJİNG, 12 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Avrupa Birliği'ne üye bazı ülkelerin Çinli şirketlerin ekipmanlarını yasaklama yönünde attıkları adımlardan ciddi endişe duyduklarını söyledi.

He perşembe günkü basın toplantısında, 5G'nin küresel dijital ekonominin gelişimi açısından kritik bir altyapı olduğunu ve 5G'nin inşası ve işletilmesinde piyasa ilkelerine, teknolojik tarafsızlığa ve uluslararası kurallara saygı gösterilmesi gerektiğini her zaman savunduklarını belirtti.

He, teknolojik konuların siyasallaştırılmasına ve ulusal güvenlik kavramının genişletilmesine kararlı şekilde karşı çıktıklarını yineledi.

Sözcü, ilgili ülkelerin hatalı uygulamalarını derhal düzeltmelerini ve Çinli şirketler için eşit, adil ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlamalarını beklediklerini ifade etti.