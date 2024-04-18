Çin, ABD'nin 301. Madde Soruşturmasına Karşı Çıkıyor

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BEİJİNG, 18 Nisan (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in denizcilik, lojistik ve gemi inşa sektörlerine yönelik olarak ABD tarafından başlatılan 301. Madde soruşturmasından son derece rahatsız olduklarını ve buna kesinlikle karşı çıktıklarını belirtti.

Bakanlık sözcüsünün Çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre, ABD'nin başvurusu yanlış suçlamalarla dolu.

Açıklamada, başvuruda normal ticaret ve yatırım faaliyetlerinin ABD'nin ulusal güvenliğine ve kurumsal çıkarlarına zarar verdiği şeklinde yanlış yorumlama yapıldığı, ayrıca ABD'nin endüstriyel sorunları için Çin'i suçladığı, iddiaların gerçeklere dayanmadığı ve sağduyulu ekonomiye ters düştüğü ifade edildi.

Çin'in endüstriyel kalkınmasının teknolojik inovasyon ve işletmelerin piyasa rekabetine aktif katılımından kaynaklandığını belirten sözcü, dolayısıyla ABD'nin suçlamalarının tamamen mesnetsiz olduğunu söyledi.

Bir yandan Çin'i sözde piyasa dışı uygulamaları benimsemekle suçlayan ABD'nin, diğer yandan yerli sanayisine yüz milyarlarca dolar sübvansiyon sağlayarak ayrımcılık yaptığına işaret edilen açıklamada, ABD'de yürütülen birçok araştırmanın, ülkedeki gemi inşa sanayinin aşırı korumacılık nedeniyle rekabet avantajını yıllar önce kaybettiğini gösterdiği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca Dünya Ticaret Örgütü'nün (DTÖ), bir önceki ABD yönetiminin benzer soruşturmalar başlatıp Çin mallarına ek gümrük vergileri uygulamak suretiyle DTÖ kurallarını ihlal ettiğine karar verdiği ve birçok DTÖ üyesinin buna karşı çıktığı hatırlatılarak, ABD'nin başlattığı son 301. Madde soruşturmasıyla yeni bir hata daha yaptığı belirtildi.

Bakanlık, ABD'den gerçeklere ve çok taraflı kurallara saygı göstermesini, hatalı uygulamalarına derhal son vermesini ve kurallara dayalı çok taraflı ticaret sistemine geri dönmesini istedi.

Açıklamada, Çin'in soruşturmanın gidişatını yakından takip edeceği, ayrıca kendi hak ve çıkarlarını kararlılıkla savunmak için gerekli tüm tedbirleri alacağı belirtildi.