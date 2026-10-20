Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 5 Çinli şirkete yaptırımını eleştirdi - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin 5 Çinli şirkete yaptırımını eleştirdi

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Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'nin ticari sırları çalma iddiasıyla 5 Çinli şirkete PAIPA kapsamında yaptırım uygulamasına karşı çıktı. Bakanlık, yaptırımların şirketlerin meşru hak ve çıkarlarını zedelediğini belirterek ABD'ye eylemlerini derhal düzeltme çağrısı yaptı.

Çin, ABD'de ticari sırları çalmaktan hüküm giyen bir Çin vatandaşıyla bağlantılı Çinli şirketlere yaptırım uygulanmasına tepki gösterdi.

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'nin "ticari sırları çalma" iddiasıyla Çinli şirketleri töhmet altında bırakmasının ve onlara yaptırım uygulamasının şirketlerin meşru haklarını ve çıkarlarını zedelediği, Çin'in buna karşı çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Çinli yapay zeka şirketlerinin hızlı gelişiminin temel araştırma ve inovasyona uzun dönemli ve yoğun yatırımın sonucu olduğu, bu şirketlerin bağımsız teknolojik inovasyon ile açık işbirliğini bir araya getirdiği "ticari sırları çalmakla" ilgisinin bulunmadığı savunuldu.

ABD'ye Çin şirketlerinin bu alandaki kayda değer ilerlemesini objektif bir anlayışla ele alma, karalama ve bastırma kampanyalarına son verme çağrısı yapılan açıklamada, "ABD, bu yanlış eylemlerini derhal düzeltmelidir, aksi takdirde Çin yanıt için gerekli tedbirleri alarak, işletmelerinin meşru haklarını ve çıkarlarını koruyacaktır." ifadesine yer verildi.

Google'da çalışan Çinli mühendis, yapay zeka altyapısına ilişkin kritik bilgileri çalmakla suçlanmıştı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin ticari sırlarını çaldıkları şüphesiyle 5 Çinli şirkete Amerikan Fikri Mülkiyetini Koruma Yasası (PAIPA) uyarınca yaptırım getirmişti.

Söz konusu şirketlerin, ABD'de ticari sırları çalmakla suçlandığı davada ocak ayında hüküm giyen eski Google yazılım mühendisi Ding Linvey ile bağlantılı olması dikkati çekmişti.

Ding'in 2023 yılında Google'da çalışırken ilgililere haber vermeden Çin'de kurduğu Shanghai Zhisuan Technology şirketi, ona destek sağlayan yatırım sermayedarı MiraclePlus firması ile onunla bağlantılı 3 fon yaptırım kapsamına alınmıştı.

Çinli mühendis, Google'ın yapay zeka süper bilgisayar altyapısı ve bileşenlerinin çalışma esaslarına dair kritik bilgileri çalmak ve bunları Çin'deki şirketlere aktarmaya teşebbüs etmekle suçlanmıştı.

Kaynak: AA
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