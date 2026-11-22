BEİJİNG, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı, ABD'yi Çinli telekom şirketlerinin ABD'deki telefon numaralarına doğrudan erişimini kısıtlama planını geri çekmeye çağırdı. Bakanlık sözcüsü, kısıtlamaların ayrımcılık yapmama ve adil rekabet ilkelerini ihlal niteliğinde olduğunu söyledi.

Sözcü pazar günü yaptığı açıklamada, ABD Federal İletişim Komisyonu'nun düzenleyici yetkilerini kötüye kullandığını ve ulusal güvenlik kavramını aşırı genişlettiğini, ayrıca temelsiz ve keyfi suçlamalarda bulunarak Çinli telekom şirketlerinin ABD'deki faaliyetlerine kasten zarar verdiğini belirtti.

Sözcü, komisyonun son dönemde Çin ile ABD arasında telekomünikasyon, iletişim, test ve sertifikasyon alanlarındaki tedarik zincirlerini koparma yönündeki girişimlerini sürdürdüğünü ifade etti.

Sözcü, bu tür adımların iki ülke liderleri arasında varılan önemli mutabakata aykırı olduğunu ve Çin-ABD arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin istikrarını zedelediğini dile getirdi.

ABD'yi söz konusu kısıtlama planını derhal geri çekme ve sorunları istişare yoluyla çözüme kavuşturmaya çağıran sözcü, Çin'in kendi çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli önlemleri alacağını vurguladı.