Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, FCC'nin test kuruluşu kısıtlamasını kaldırmayı istedi - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, FCC'nin test kuruluşu kısıtlamasını kaldırmayı istedi

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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'ye FCC'nin Çin'deki test kuruluşlarına yönelik kısıtlamalarını kaldırma çağrısı yaptı. Sözcü, 1 Aralık 2028'den itibaren geçerli kararın maliyetleri artırıp süreleri uzatacağını, ABD'li işletme ve tüketicilere zarar vereceğini belirtti.

BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü, ABD'ye, Federal İletişim Komisyonu'nun Çin'de yerleşik test, sertifikasyon ve akreditasyon kuruluşları ile diğer sözde "karşılıklılık ilkesinin uygulanmadığı ekonomilere" yönelik son kısıtlamalarını derhal kaldırma çağrısında bulundu.

ABD Federal İletişim Komisyonu, perşembe günü yaptığı oylamada Çin'de ve diğer sözde "karşılıklılık ilkesinin uygulanmadığı ekonomilerde" bulunan test laboratuvarlarını, telekomünikasyon sertifikasyon kuruluşlarını ve laboratuvar akreditasyon kuruluşlarını 1 Aralık 2028'den itibaren tanımama kararı almıştı. Yeni kurallar, bu ekonomilerde ABD Federal İletişim Komisyonu ile bağlantılı test, sertifikasyon ve akreditasyon faaliyetlerinin yürütülmesini yasaklayacak.

Cuma günkü basın toplantısında, söz konusu karardan son derece rahatsızlık duyduklarını ve karara kesinlikle karşı çıktıklarını belirten sözcü, Federal İletişim Komisyonu'nun sık sık Çin'i hedef alan kısıtlamalar getirdiğini, Çin tarafının defaatle dile getirdiği itirazları dikkate almadığını ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı ihlal ettiğini söyledi.

Sözcü, söz konusu önlemlerin Çin'in ve diğer ticaret ortaklarının çıkarlarına ciddi zarar verdiğini, Çin-ABD ekonomik ve ticari ilişkilerinin istikrarını baltaladığını ve küresel sanayi ve tedarik zincirlerine zarar verdiğini belirtti.

Sözcü, küresel test ve sertifikasyon sisteminin önemli bir parçası olan Çinli test laboratuvarlarının, tüm dünyada iletişim elektroniği ve akıllı imalat ürünlerinin üretim ve ticaretine yönelik uygun maliyetli destek sağladığına dikkat çekti.

Sözcü, ABD'nin küresel ekonomik kalkınmanın nesnel gerçeklerini ve sanayi alanındaki uluslararası iş bölümünü göz ardı ederek idari önlemler yoluyla piyasa tercihlerine müdahale ettiğini ve test faaliyetlerini sözde "ülke içine taşıma" politikasını sürdürdüğünü söyledi. Sözcü, söz konusu adımların işletmelerin test maliyetlerini artıracağını, ürünlerin teslimat sürelerini ve geliştirilme süreçlerini uzatacağını ve nihai olarak ABD'li işletme ve tüketicilere zarar vereceğini vurguladı.

Çin'in ikili karşılıklı tanıma anlaşmasına yönelik görüşmeler yapılmasını defalarca önerdiğini hatırlatan sözcü, ABD tarafının bu önerilere olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

Sözcü, Çin'in görüş ayrılıklarını istişare yoluyla çözmeye açık olduğunu belirterek ABD'nin sektörün endişelerini dikkate almasını, piyasa kurallarına saygı göstermesini ve Çin ile aynı doğrultuda hareket etmesini umduklarını ifade etti.

Sözcü, "Çin, ABD'nin izlediği bu yolda ısrar etmesi halinde, meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak üzere gerekli önlemleri alacaktır" dedi.

Kaynak: Xinhua
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