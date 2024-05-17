Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Kapasite Fazlası Suçlamaları Ekonomik Küresel Toparlanmaya Zarar Verir - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Kapasite Fazlası Suçlamaları Ekonomik Küresel Toparlanmaya Zarar Verir

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Batılı bazı ülkelerin Çin'e yönelik sözde 'kapasite fazlası' suçlamalarının kendi rekabet güçleri ve pazar paylarıyla ilgili endişelerinden kaynaklandığını ve bu yaklaşımın ekonomik anlamda küresel toparlanma ile yeşil dönüşüme zarar vereceğini belirtti. He, bazı ülkelerin Çin mallarının ihracatı ile ilgili kısıtlamalar getirmesinin yeni enerji üretimi ve tedarik zincirlerine zarar vereceğini ifade etti. Ayrıca, Avrupa ve ABD'nin yeşil endüstrilerde korumacılığı yaygınlaştırarak Çin'in yeşil ürünlerinin serbest akışını engellediğini ve bu durumun iklim değişikliğiyle mücadele işbirliğine zarar verdiğini vurguladı. He, üretim kapasitesi konusunda yasa ve gerçeklere saygı gösterilmesi gerektiğini ve ekonomik küreselleşmenin arz ve talep konularının küresel perspektiften ele alınması gerektiğini söyledi.

17.05.2024 16:20
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BEİJİNG, 17 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, Batılı bazı ülkeler tarafından Çin'e yönelik sözde "kapasite fazlası" suçlamasının esasen kendi rekabet güçleri ve pazar paylarıyla ilgili endişelerinden kaynaklandığını ve bu yaklaşımın ekonomik anlamda küresel toparlanma ile yeşil dönüşüme zarar vereceğini belirtti.

He, Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında, bazı ülkelerin kapasite fazlası gerekçesiyle Çin mallarının ihracatı ile ilgili yatırım ve işbirliğine kısıtlamalar getirdiğini belirterek, küresel pazara yönelik bu tür müdahaleler ile bölme çabalarının kaçınılmaz olarak yeni enerji üretimi ile tedarik zincirlerine zarar vereceğini ifade etti.

Avrupa ve ABD'nin bir yandan iklim değişikliğiyle mücadele hedeflerini yüksek tutup Çin'den daha fazla sorumluluk almasını isterken, diğer yandan yeşil endüstrilerde korumacılığı yaygınlaştırdıklarına ve Çin'in yeşil ürünlerinin serbest akışını engellediklerine dikkat çeken He, "Yeşil sektördeki bu tür çifte standartlar iklim değişikliğiyle mücadele işbirliğine zarar verir" dedi.

Sözcü, üretim kapasitesi konusunda yasa ve gerçeklere saygı gösterilmesi ve objektif, kapsamlı ve uzun vadeli bir bakış açısı benimsenmesi çağrısında bulundu.

He, ekonomik küreselleşmenin arka planında, arz ve talep konularının küresel perspektiften ele alınması gerektiğini söyledi.

Sözcü, "Bir ülkenin üretim kapasitesi iç talebini aştığı için 'kapasite fazlası' olarak adlandırılamaz" diye konuştu.

Birçok gelişmiş ülkenin uzun süredir dünyaya çok sayıda mal ihraç ettiğini belirten He, onların ihracatının makul iken Çin'in yeni enerji ürünlerinin ihracatı aşırı olduğunun söylenemeyeceğini belirtti.

"İlgili ülkeler kapasite fazlası gerekçesiyle Çin'in yeni enerji endüstrisini kontrol altına almaktan derhal vazgeçmeli" diyen He, Çin'in bir yandan dışa açılma ve işbirliğini teşvik etmeye devam ederken diğer yandan da meşru hak ve çıkarlarını korumak için sağlam tedbirler alacağını ifade etti.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü: Kapasite Fazlası Suçlamaları Ekonomik Küresel Toparlanmaya Zarar Verir - Son Dakika

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