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Çin Ticaret Bakanlığı: Yarı iletken kararı Çinli işletmelerin yanı sıra diğer ülkeleri de etkileyecek - Son Dakika
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Çin Ticaret Bakanlığı: Yarı iletken kararı Çinli işletmelerin yanı sıra diğer ülkeleri de etkileyecek

Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, ABD'nin yarı iletken tedarik zincirinin Çin tarafından üretilen çiplere bağımlılığını değerlendirmeye yönelik aldığı kararın, Çinli işletmelerin yanı sıra diğer ülkelerdeki işletmeleri de etkileyeceğini belirtti. He, ABD'nin bu konudaki politikasını yakından takip edeceklerini ve haklarını koruyacaklarını vurguladı.

Çin Ticaret Bakanlığı: Yarı iletken kararı Çinli işletmelerin yanı sıra diğer ülkeleri de etkileyecek
29.12.2023 - 10:48,
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BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü He Yadong, piyasa ilkelerine aykırı olan ve küresel yarı iletken piyasasını sekteye uğratan herhangi bir kararın yalnızca Çinli işletmelerin hak ve çıkarlarına zarar vermekle kalmayacağını, aynı zamanda ABD de dahil olmak üzere diğer ülkelerdeki işletmeleri de etkileyeceğini belirtti.

He söz konusu açıklamayı, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, ABD Ticaret Bakanlığı'nın yarı iletken tedarik zincirinin Çin tarafından üretilen çiplere bağımlılığını değerlendirmeye yönelik aldığı kararla ilgili soru üzerine yaptı.

Sözcü, yarı iletken endüstrisinin son derece küreselleşmiş olduğunu ve ABD'nin bu konudaki tutumunun küresel endüstri ve tedarik zincirlerinin istikrarını bozacağını ifade etti.

He, "ABD'nin konuya ilişkin izleyeceği politikayı ve sonuçlarını yakından takip edeceğiz ve bu konuda hak ve çıkarlarımızı sağlam şekilde koruyacağız" uyarısında bulundu.

Kaynak: Xinhua
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SON DAKİKA: Çin Ticaret Bakanlığı: Yarı iletken kararı Çinli işletmelerin yanı sıra diğer ülkeleri de etkileyecek - Son Dakika
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