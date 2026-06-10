Çin Tüketim Sektöründe Büyüme - Son Dakika
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Çin Tüketim Sektöründe Büyüme

Çin Tüketim Sektöründe Büyüme
10.06.2026 17:41
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Çin'de mayıs ayı tüketiminde %2,4 artışla birlikte elektronik ve hizmet sektörleri güçlendi.

BEİJİNG, 10 Haziran (Xinhua) -- Çin'de tüketim alanı geçen ay istikrarlı bir toparlanma eğilimi sergilerken, ilgili yükselen sektörler de güçlü bir büyüme ivmesi yakaladı.

Çin'in ekonomik planlamadan sorumlu en üst kurumu olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na bağlı düşünce kuruluşu Devlet Bilgi Merkezi'nin açıkladığı verilere göre, ülkede çevrimdışı tüketim ödemeleri mayıs ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarken, büyüme hızı önceki aya göre 0,7 yüzde puan yükseldi.

Sektörel dağılıma bakıldığında, belirli sektörler sergiledikleri güçlü performansla öne çıktı. Buna göre elektronik ürünlerin tüketimi yüzde 9,7, yemek hizmetleri yüzde 5,4 ve ulaşım hizmetleri ise yüzde 4,8 ile güçlü bir büyüme kaydetti.

Merkezde araştırmacı olarak görev yapan Xing Yuguan'a göre, tüketim sektöründeki bu toparlanmada ülkenin uyguladığı tüketim malları takas programı, hizmet tüketimini artırmaya yönelik politikalar ve İşçi Bayramı tatili etkili oldu.

Veriler, yükselen ve akıllı sektörlere doğru bir yönelim yaşandığını da ortaya koydu.

Yapay zeka ve insansı robotlar gibi öncü alanlara yapılan yatırımlarda mayıs ayında büyük bir artış görüldü. Ayrıca bilgi işlem gücü, veriler ve ağlar gibi sektörlerde altyapı projelerine yönelik onaylanan ihalelerin değeri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106,9 arttı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Tüketim Sektöründe Büyüme - Son Dakika

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