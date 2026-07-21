Çin Uçuş Ağı Genişliyor - Son Dakika
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Çin Uçuş Ağı Genişliyor

Çin Uçuş Ağı Genişliyor
21.07.2026 18:13
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Çinli havayolu şirketleri, 177 kenti uluslararası uçuşlarla bağlayarak 1.000'den fazla rota işletiyor.

BEİJİNG, 21 Temmuz (Xinhua) -- Çinli havayolu şirketleri, 5 kıtanın 80 ülkesindeki 177 kenti düzenli uluslararası yolcu uçuşlarıyla birbirine bağlıyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi Başkan Yardımcısı Han Jun'un salı günü paylaştığı verilere göre, Çinli havayolu şirketleri an itibarıyla 1.000'in üzerinde düzenli uluslararası rota işletiyor. Han, yılın ilk yarısında gerçekleştirilen uluslararası hava yolculuklarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7 artarak 40 milyonu aştığını bildirdi.

Çin üretimi büyük yolcu uçağı C919 da ilk uluslararası uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Air China, kısa süre önce C919'un 12 Ağustos itibarıyla Beijing-Ulan Batur rotasında seferlere başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, Turizm, Güncel, Dünya, Son Dakika

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