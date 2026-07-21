Esnaf ziyaretinde dikkat çeken anlar: Kılıçdaroğlu'na davul-zurna sürprizi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da faaliyet gösteren Rüzgarlı İnşaat Malzemeleri Kooperatif Başkanı Özlem Şener ve bölge esnafıyla bir araya geldi. İş hanında bulunan bir dükkandan çıktığı sırada Kılıçdaroğlu'na davul-zurna ekibi eşlik etti. O görüntüler dikkat çekti.

ESNAF ZİYARETİ VE KAHVALTI BULUŞMASI

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bugün Rüzgarlı İnşaat Malzemeleri Kooperatif Başkanı Şener ve Rüzgarlı esnafıyla bir araya gelerek kahvaltı yaptı.

Burada kooperatif başkanı ve esnafla konuşan Kılıçdaroğlu, kahvaltının ardından iş hanında bulunan esnafı da ziyaret ederek Ulus esnafının sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu'na, semtin ilk kadın inşaat malzemecisi Özlem Şenel tarafından üzerinde fotoğrafının yer aldığı seramik tablo hediye edildi.

DAVUL-ZURNA EKİBİ DİKKAT ÇEKTİ

Kemal Kılıçdaoğlu, iş hanında bulunan bir esnafla yaptığı görüşmenin ardından dükkandan ayrıldı. Kılıçdaroğlu'na, dükkandan ayrıldığı andan, aracına bindiği ana kadar bir davul-zurna ekibi eşlik etti. Kılıçdaroğlu, davul-zurna eşliğinde aracına binerken, o anlar dikkat çekti.