İş İnsanı Ünsal, özel uçağıyla köyüne indi

İş insanı Orhan Ünsal, özel uçağıyla Ankara'dan memleketi Gümüşhane'nin Şiran ilçesine 2 saat 45 dakikalık uçuş gerçekleştirdi.

Orhan Ünsal, özel uçağıyla eşiyle birlikte Ankara'nın Polatlı ilçesinden havalanarak memleketi Şiran'ın Çakırkaya köyüne iniş yaptı.

Ünsal ailesini karşılayan köylüler uçakla fotoğraf çektirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden izin alarak uçuşunu gerçekleştiren Ünsal, AA muhabirine, köyünün üzerinde uçmanın heyecan verici olduğunu söyledi.

Ünsal, "Hem muhtarlar hem de köylüler bizi karşıladılar. Heyecan yaşadılar. Uçakla fotoğraf çekildiler." dedi.

İniş yapılacak alanın kaymakamlık ve belediye ekiplerince temizlendiğini belirten Ünsal, alanda yapılan çalışmalar sayesinde inişi sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdiğini ifade etti.

Köyünün üzerinde uçmanın kendisini duygulandırdığını dile getiren Ünsal, "Kuşbakışı izlemek beni çok heyecanlandırdı. Farklı duygular yaşadım. Zaman zaman bölgede uçuşlarımızı yapacağız. Bölgemizin tanıtımına katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.