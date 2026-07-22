İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı - Son Dakika
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İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

22.07.2026 11:34
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Sosyal medyada paralı abonelik sisteminden aylık 1,2 milyon TL gelir elde ettiğini ve masraflar çıkınca eline 600 bin TL net para kaldığını açıklayarak "Çok iyi para" sözleriyle gündeme oturan Fatma Soydaş gözaltına alındı. Dini değerleri aşağılama suçlamasıyla hakkında soruşturma başlatılan fenomenin sosyal medya hesaplarına Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebiyle erişim engeli getirildi.

Nihat Hatipoğlu’nun oğlu Said Hatipoğlu ile çektiği videolarla tanınan ve son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla tartışmaların odağında yer alan fenomen Fatma Soydaş hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul'da gözaltına alınan Soydaş’ın sosyal medya hesaplarına da erişim engeli getirildi.

"DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA" SUÇLAMASIYLA SORUŞTURMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Soydaş’ın TikTok ve Instagram platformlarında yaptığı paylaşımların "halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçunu oluşturduğu gerekçesiyle resen soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan fenomen isim, emniyet güçlerince İstanbul'da gözaltına alındı.

İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

ERİŞİM ENGELİ TALEBİ AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI'NDAN GELDi

Gazeteci Burak Doğan'ın aktardığı bilgilere göre; Soydaş’ın sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi talebinin bizzat Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapıldığı öğrenildi. Başsavcılığın kararıyla fenomenin hesaplarına erişim engeli uygulandı.

"ÇOK İYİ PARA" DİYEREK AYLIK KAZANCINI AÇIKLAMIŞTI

Son dönemde sadece paylaşımlarıyla değil, paralı abonelik sisteminden elde ettiği gelirle de adından söz ettiren Fatma Soydaş, katıldığı bir yayında aylık kazancını şu sözlerle hesaplamıştı: "60 liraya abone olunuyor şu an. O yüzden şu an 20.000 civarı bir abonem var. 1 milyon 200 bin TL civarında bir gelir. 600'ü masraf düş, 600'ü kalıyor. Çok iyi para."

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sosyal Medya, Magazin, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı - Son Dakika
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