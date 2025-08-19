Çin, Ukrayna Krizine Çözüm İçin İnisiyatif Alıyor - Son Dakika
Çin, Ukrayna Krizine Çözüm İçin İnisiyatif Alıyor

19.08.2025 18:53
Çin, Ukrayna krizinin siyasi çözümünde uluslararası işbirliğine devam edeceğini belirtti.

BEİJİNG, 19 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Ukrayna krizinin siyasi çözümünde yapıcı rol oynamayı sürdürmek üzere uluslararası toplumla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Salı günkü basın toplantısında konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mao, "Çin'in Ukrayna krizi konusundaki tutumu tutarlı ve nettir" dedi.

Çin'in ne krizin yaratıcısı ne de tarafı olduğunu vurgulayan Mao, "Krizin ilk gününden itibaren nesnel ve tarafsız bir tutum sergiledik ve barış görüşmelerini teşvik konusundaki kararlılığımızı sürdürdük" ifadelerini kullandı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in, tüm ülkelerin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine bağlı kalınması, tüm tarafların meşru güvenlik kaygılarına gereken önemin verilmesi ve krizin barışçıl yollarla çözülmesine olanak sağlayan tüm çabaların desteklenmesi şeklinde dört maddelik öneri sunduğunu hatırlatan Mao, mevcut durumda bu önerilerin uygulamadaki öneminin daha da belirgin hale geldiğini söyledi.

Ukrayna krizinin siyasi çözümü konusundaki tutumlarını açıklayan bir rapor yayımladıklarını ifade eden Mao, mekik diplomasisi yürütmek üzere özel elçiler gönderdiklerini ve BM'de Ukrayna kriziyle ilgili Barış Dostları Grubu'nu kurarak nesnel ve adil görüşler ortaya koyup barış görüşmelerini teşvik ettiklerini belirtti.

Mao, "Çin, ilgili tarafların iradesine uygun olarak, krizin siyasi çözümünde yapıcı rol oynamak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmayı sürdürmeye isteklidir" dedi.

Kaynak: Xinhua

