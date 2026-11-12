Çin Ulusal Enerji İdaresi ile yenilenebilir enerjide mutabakat imzalandı

Antalya'da süren COP31'de, Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Enerji İdaresi ile "Yenilenebilir Enerji Alanında İş Birliğine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemizde yaklaşık 15 milyar dolarlık dev bir yatırım yapılmasını öngören bu anlaşmayla toplam 7000 megavatlık güneş ve rüzgar enerjisi santralini, yeni enerji depolama sistemlerini ve 4000 megavatlık elektrik iletim altyapısını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Söz konusu iş birliği sadece yenilenebilir enerji kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda teknoloji transferini sağlayarak rüzgar türbini ekipmanlarının ülkemizde üretilmesine ve yerli sanayimizin gelişimine de çok güçlü bir katkı sunacak. Milli Enerji 2040 vizyonumuz doğrultusunda, enerji arz güvenliğimizi tahkim edecek ve yeşil dönüşümümüzü hızlandıracak bu tarihi imzanın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."