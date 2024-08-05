Çin, UNRWA'ya Gazze'deki insani yardım çalışmalarına 3 milyon dolar bağışladı

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RAMALLAH, 5 Ağustos (Xinhua) -- Çin, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) Gazze'deki acil insani yardım çalışmalarına destek olarak 3 milyon ABD doları bağışta bulundu.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Filistin Devleti'ndeki Ofisi'nin Başkanı Zeng Jixin yaptığı açıklamada anlaşmanın UNRWA Genel Komiser Yardımcısı Antonia Marie de Meo ile imzalandığını söyledi.

Zeng, hem UNRWA'nın görevini aktif olarak sürdürmesine her zaman destek olan hem de uluslararası toplumu ajansın çalışmalarına destek vermeye çağıran Çin'in geçtiğimiz yıl Gazze çatışmasının başlamasının ardından BM ajansına acil nakit yardımı yaptığını da sözlerine ekledi.

Açıklamada ayrıca Çin'in Küresel Güvenlik İnisiyatifi'ni uygulamaya ve Gazze'de çatışmaları erken bir tarihte son erdirmek, felaket boyutundaki insani durumu hafifletmek ve iki devletli çözümü uygulamaya koymak üzere uluslararası toplumla çalışmaya devam edeceği belirtildi.

Deo Meo ise UNRWA adına Çin'in sürekli desteğine teşekkür etti ve Çin'in katkılarının kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Deo Meo Gazze'deki insani krizi hafifletmek üzere Çin'le işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını da ifade etti.