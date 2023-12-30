Çin, Uydu İnternet Teknolojileri İçin Test Uydusu Fırlattı

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JİUQUAN, 30 Aralık (Xinhua) -- Uydu internet teknolojileri için bir test uydusu taşıyan Uzun Yürüyüş-2C taşıyıcı roketi, 30 Aralık 2023.
Çin'in kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden Beijing saati ile 08.13'te fırlatılan uydu, planlanan yörüngesine başarıyla girdi. (Fotoğraf: Wang Jiangbo/Xinhua)
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