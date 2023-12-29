Çin ve ABD Arasında Yapıcı İlerleme Kaydedildi

BEİJİNG, 29 Aralık (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, Çinli ve ABD'li üst düzey askeri yetkililer arasında yapılan son video görüşmesinde yapıcı yönde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Wu, Perşembe günü düzenlenen basın toplantısında, Çin Merkezi Askeri Komisyonu üyesi ve Genelkurmay Başkanı Liu Zhenli ile ABD Genelkurmay Başkanı Charles Brown'un 21 Aralık'ta video görüşmesi yaptığını söyledi.

Sözcü, yetkililerin, iki ülke liderleri arasında San Francisco'da varılan mutabakatın hayata geçirilmesi ve ortak ilgi alanlarına giren konular hakkında samimi ve derinlemesine görüş alışverişinde bulunduklarını ifade etti.

Wu, ABD'den iki ülke ordusu arasındaki ilişkilerin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde sağlıklı ve istikrarlı şekilde gelişmesi için Çin ile birlikte çalışmasını istedi.

Etkileşim programlarıyla ilgili olarak ise Wu, iki ülke savunma bakanlıklarının iletişimi sürdürdüğünü ve elde edilecek ilerlemeleri zamanı geldiğinde açıklayacaklarını söyledi.