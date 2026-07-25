Çin ve ABD'den Uyuşturucu ile Mücadelede İşbirliği - Son Dakika
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Çin ve ABD'den Uyuşturucu ile Mücadelede İşbirliği

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Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, Çin ve ABD'nin uyuşturucu ve dolandırıcılıkla mücadeledeki ilerlemelerini açıkladı.

BEİJİNG, 25 Temmuz (Xinhua) -- Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, yılın başından bu yana Çin ve ABD kolluk kuvvetlerinin uyuşturucuyla mücadele, telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığıyla mücadele ile yurtdışına kaçan suçluların iadesi gibi alanlarda yürüttüğü tatbiki işbirliğinin somut sonuçlar verdiğini bildirdi.

Bakanlık, uyuşturucuyla mücadele çabalarında Çin ve ABD'nin, uyuşturucu kaçaklığı ve ticaretinin yanı sıra yeni psikoaktif maddelerin ulusötesi kaçakçılığıyla ilgili vakaları ortaklaşa çözerek iki ülke arasındaki kaçakçılık rotalarını ortadan kaldırdığını belirtti.

Çin, ABD ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden polis birimlerinin, Dubai'de gerçekleştirdikleri telekomünikasyon ve internet dolandırıcılığı operasyonlarında 276 şüpheliyi gözaltına aldığı ve söz konusu suçlara karışan suç şebekelerini çökerttiği ifade edildi.

Açıklamada, Çin ile ABD'nin yurtdışına kaçan suçluların iadesi konusunda da işbirliği yürüttüğü belirtilerek, ABD tarafının bu kapsamda iki şüpheliyi Çin'e teslim ettiği kaydedildi. Şüphelilerden birinin uyuşturucu kaçakçılığı ve ticareti, diğerinin ise Çin vatandaşlarını yurtdışına kaçırarak öldürme suçlarından arandığı bildirildi. Çin polisi de ağır şiddet suçlarından aranan ABD'li bir kaçağı yakalayarak ülkesine teslim etti.

Çin polisinin, ABD ve diğer ülkelerdeki kolluk kuruluşlarıyla tatbiki işbirliğini derinleştirmeye, ipuçlarının paylaşılması ile vakaların ortaklaşa soruşturulmasına yönelik mekanizmaları geliştirmeye ve ulusötesi suçlarla yasalara uygun şekilde kararlılıkla mücadele etmeye devam edeceği vurgulandı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve ABD'den Uyuşturucu ile Mücadelede İşbirliği - Son Dakika

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