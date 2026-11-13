Çin ve ABD orduları Washington'da dördüncü kriz iletişim toplantısını yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Çin ve ABD orduları Washington'da dördüncü kriz iletişim toplantısını yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ve ABD ordularının savunma alanında diyalog ve koordinasyonu sürdürdüğünü bildirdi. Chen, 4. kriz iletişim toplantısının 2-3 Kasım'da Washington'da yapıldığını ve yanlış anlaşılmaları önlemeyi görüştüğünü belirtti.

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ve ABD'nin savunma alanında farklı düzeylerdeki diyalog ve koordinasyonu sürdürdüğünü bildirdi.

Chen cuma günkü basın toplantısında, iki ülke orduları arasındaki son temaslar ile ABD Savunma Bakanı ve ABD Pasifik Komutanlığı Komutanı'nın yakında Çin'i ziyaret edebileceğine yönelik haberleri değerlendirdi.

Chen, Çin ve ABD ordularının Kriz İletişimi ve Önleme Çalışma Grubu'nun dördüncü toplantısını 2-3 Kasım'da Washington'da gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamaya göre taraflar toplantıda, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın hayata geçirilmesi, iletişimin güçlendirilmesi ve yanlış anlaşılmalar ile yanlış çıkarımların önlenmesi konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Chen, "Çin ve ABD orduları arasında istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki, hem her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet etmekte hem de uluslararası toplumun ortak beklentisini yansıtmaktadır. Çin tarafı, ABD ordusuyla stratejik iletişime büyük önem vermektedir" dedi.

Sözcü, ABD'nin, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, iletişimi güçlendirmek ve görüş ayrılıklarını uygun şekilde yöneterek stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin inşasına katkı sağlamak üzere Çin ile birlikte çalışması yönündeki temennilerini dile getirdi.

Kaynak: Xinhua
Amerika Birleşik DevletleriÇin Halk CumhuriyetiWashingtonDiplomasiPolitikaGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10 anket firmasının ortalaması alındı İşte partilerin oy oranları 10 anket firmasının ortalaması alındı! İşte partilerin oy oranları
23 yaşında devletin zirvesine yükseldi Ülkede tartışmalar aldı başını gitti 23 yaşında devletin zirvesine yükseldi! Ülkede tartışmalar aldı başını gitti
7 elmaya servet ödendi Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı 7 elmaya servet ödendi! Açık artırmada 31 bin 500 liraya satıldı
Okul servisinde dehşet Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi Okul servisinde dehşet! Kız öğrenciyi öldüresiye dövdü, diğerleri gülerek izledi
Tahran’da ’Böbrek Sokağı’: Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor Tahran'da 'Böbrek Sokağı': Borçlu kurye 3,5 milyar tümen istiyor
7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz Hepsinin ortak bir yanı var 7 günde 10 cinayetin işlendiği ilimiz! Hepsinin ortak bir yanı var
17:05
Fenerbahçe’de şok üstüne şok Yıldız futbolcu yine sakatlandı
Fenerbahçe'de şok üstüne şok! Yıldız futbolcu yine sakatlandı
16:38
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
Fon kurulu 10. kez toplandı: 333.493 tekil yatırımcı net yatırım tutarının tamamını aldı
16:26
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı
Ons altın 13 ayın en düşüğünde: İslam Memiş kimleri uyardı?
16:12
Bursa’da lodos dehşeti Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
Bursa'da lodos dehşeti! Parmak koptu, çatılar uçtu, ağaçlar devrildi
16:11
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu
Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
15:48
Şara’nın eşi Latife el-Durubi’nin inanılmaz yükselişi
Şara'nın eşi Latife el-Durubi'nin inanılmaz yükselişi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 17:11:38. #.0.2#
SON DAKİKA: Çin ve ABD orduları Washington'da dördüncü kriz iletişim toplantısını yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android