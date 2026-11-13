Çin ve ABD orduları Washington'da dördüncü kriz iletişim toplantısını yaptı

BEİJİNG, 13 Kasım (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Chen Xi, Çin ve ABD'nin savunma alanında farklı düzeylerdeki diyalog ve koordinasyonu sürdürdüğünü bildirdi.

Chen cuma günkü basın toplantısında, iki ülke orduları arasındaki son temaslar ile ABD Savunma Bakanı ve ABD Pasifik Komutanlığı Komutanı'nın yakında Çin'i ziyaret edebileceğine yönelik haberleri değerlendirdi.

Chen, Çin ve ABD ordularının Kriz İletişimi ve Önleme Çalışma Grubu'nun dördüncü toplantısını 2-3 Kasım'da Washington'da gerçekleştirdiğini belirtti.

Açıklamaya göre taraflar toplantıda, iki ülke liderlerinin vardığı mutabakatın hayata geçirilmesi, iletişimin güçlendirilmesi ve yanlış anlaşılmalar ile yanlış çıkarımların önlenmesi konularında derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Chen, "Çin ve ABD orduları arasında istikrarlı, sağlıklı ve sürdürülebilir bir ilişki, hem her iki tarafın ortak çıkarlarına hizmet etmekte hem de uluslararası toplumun ortak beklentisini yansıtmaktadır. Çin tarafı, ABD ordusuyla stratejik iletişime büyük önem vermektedir" dedi.

Sözcü, ABD'nin, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı hayata geçirmek, iletişimi güçlendirmek ve görüş ayrılıklarını uygun şekilde yöneterek stratejik istikrara sahip yapıcı bir Çin-ABD ilişkisinin inşasına katkı sağlamak üzere Çin ile birlikte çalışması yönündeki temennilerini dile getirdi.