Çin ve ABD Yetkilileri Washington'da Bir Araya Geldi

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WASHİNGTON, 20 Ocak (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng (solda), Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in özel temsilcisi olarak, ABD'nin seçilmiş Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile ABD'nin başkenti Washington'da bir araya geldi, 19 Ocak 2025. (Fotoğraf: Liu Weibing/Xinhua)