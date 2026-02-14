Çin ve Almanya İlişkileri Güçleniyor - Son Dakika
Çin ve Almanya İlişkileri Güçleniyor

Çin ve Almanya İlişkileri Güçleniyor
14.02.2026 10:12
Wang Yi, iki ülkenin stratejik iletişimini güçlendirip tek taraflılıkla ortaklaşa mücadele etmesi gerektiğini vurguladı.

MÜNİH, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Almanya'nın stratejik iletişimi güçlendirip tek taraflılık ve blok cepheleşmesine ortaklaşa karşı çıkması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, Münih Güvenlik Konferansı sırasında cuma günü Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile bir araya geldi.

Wang, iki tarafın Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkelerini kararlılıkla savunması, "güçlünün zayıfı ezdiği düzen" yerine küresel yönetişimi koyması ve çalkantılı bir dünyada istikrar sağlayıcı bir güç olarak birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Wang, içinde bulunduğumuz kritik bir dönemde Çin ile Almanya arasında güçlendirilen stratejik iletişimin ve iki ülkenin tek taraflılığa ortaklaşa karşı çıkıp blok cepheleşmesine direnmesinin, ikili ilişkilerin çok ötesine giden bir önem taşıdığını ifade etti.

Wang, üst düzey etkileşimlerin bir sonraki aşamasına hazırlanmak, Çin-Almanya çok yönlü kapsamlı stratejik ortaklığına yeni boyutlar kazandırmak, çeşitli alanlardaki işbirliğinde yeni ilerlemeler kaydetmek ve Çin-AB ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimine daha fazla katkıda bulunmak üzere Almanya ile çalışmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Wadephul ise Almanya-Çin ilişkilerinin istikrarlı gelişiminin, istikrarsızlık ve çalkantının ön plana çıktığı dünyada çok ihtiyaç duyulan istikrarı sağlayabileceğini söyledi.

Almanya-Çin işbirliğinin muazzam bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Wadephul, ekonomide bağları koparma ve ticari korumacılığa karşı olduklarını ve adil rekabeti memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Almanya'nın tek Çin politikasına bağlılığını yineleyen Wadephul, Çin ile daha yakın üst düzey etkileşimlerin sürdürülmesini ve Almanya-Çin ilişkilerinin kapsamlı biçimde ilerletilmesini temenni ettiklerini belirtti.

Kaynak: Xinhua




