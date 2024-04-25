Çin ve Bangladeş orduları ortak askeri tatbikat düzenleyecek

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BEİJİNG, 25 Nisan (Xinhua) -- Çin ve Bangladeş orduları ortak bir askeri tatbikat düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, iki tarafın vardığı uzlaşı uyarınca Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun ortak askeri tatbikata katılmak üzere Mayıs ayının başlarında Bangladeş'e bir birlik göndereceğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler barış gücü terörle mücadele operasyonlarını temel alacak ortak tatbikat, iki tarafın entegre bir eğitim yaklaşımı uygulamasını gerektiriyor. İki taraf ortaklaşa şekilde otobüsten rehine kurtarma ve terör kamplarının ortadan kaldırılması gibi konularda talimler düzenleyecek.

Bakanlık, böylelikle Çin ve Bangladeş orduları arasında ilk ortak askeri tatbikatın gerçekleştirilmiş olacağını ve bu tür bir etkinliğin, iki ordu arasındaki karşılıklı anlayış ve dostluğu artırarak tatbiki etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye olanak sağlayacağını belirtti.