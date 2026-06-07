Çin ve Belarus: Ticaret İşbirliğini Artırma Çağrısı - Son Dakika
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Çin ve Belarus: Ticaret İşbirliğini Artırma Çağrısı

07.06.2026 11:20
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Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Minsk'te iki ülkenin ticaret ve yatırım işbirliğini güçlendirdi.

MİNSK, 7 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Çin ile Belarus arasında ticaret ve yatırım alanındaki işbirliğinin iki halkın yararına olacak şekilde artırılması çağrısında bulundu.

Han, Minsk'te düzenlenen Çin-Belarus Sanayi ve Yatırım İşbirliği Forumu'nun açılış törenindeki konuşmasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda yüksek seviyede gelişmeye devam ettiğini ve ekonomi, ticaret ve yatırım alanlarındaki işbirliğinin verimli sonuçlar verdiğini ifade etti.

İkili ticaret hacminin 2025 yılında, otuz yılı aşkın süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından hemen sonra kaydedilen rakamın yaklaşık 150 katına ulaştığını belirten Han, Çin-Belarus Sanayi Parkı'nın 178 işletmeyi bünyesine kattığını ve yerel ekonomik ve sosyal kalkınmayı etkin şekilde desteklediğini söyledi.

Han, iki ülkeden kalkınma stratejilerini daha uyumlu hale getirmelerini, Kuşak ve Yol İnisiyatifi kapsamında yüksek kaliteli işbirliğini ilerletmelerini, ticaretin büyümesi için yeni itici güçler keşfetmelerini ve sanayi ile yatırım alanındaki işbirliğini genişletmelerini istedi.

Çin'in yüksek kaliteli kalkınma ve üst düzeyde dışa açılma yolunda kararlılığını sürdüreceğini belirten Han, bunun Belarus dahil dünya genelindeki ülkeler için daha büyük kalkınma fırsatları yaratacağını vurguladı.

Çin Uluslararası Ticaretin Teşviki Konseyi, Çin-Belarus Sanayi Parkı ve Belarus Ulusal Yatırım ve Özelleştirme Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen foruma 400'den fazla kişi katıldı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Belarus: Ticaret İşbirliğini Artırma Çağrısı - Son Dakika

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