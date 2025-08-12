Çin ve Brezilya'dan Birlik Mesajı

BEİJİNG, 12 Ağustos (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Küresel Güney'in büyük ülkeleri arasında birlik ve özgüvene örnek teşkil etmek ve daha adil bir dünya ve daha sürdürülebilir bir gezegen inşa etmek üzere Brezilya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Xi salı günü Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin-Brezilya ilişkilerinin tarihinin en iyi döneminde olduğunu belirten Xi, ortak geleceğe sahip bir Çin-Brezilya ortak topluluğunun inşası ve iki ülkenin kalkınma stratejilerinin uyumlu hale getirilmesi yönünde iyi bir başlangıç yapıldığını ve sorunsuz ilerleme kaydedildiğini ifade etti.

Xi, Çin tarafının fırsatları değerlendirmek, koordinasyonu güçlendirmek ve karşılıklı olarak daha faydalı işbirliği sonuçları elde etmek üzere Brezilya ile çalışmaya hazır olduğunu kaydetti.

Brezilya halkının ulusal egemenliklerini savunmasına ve Brezilya'nın meşru hak ve çıkarlarını korumasına destek verdiklerini belirten Xi, tüm ülkeleri tek taraflılık ve korumacılıkla kararlı şekilde mücadele etmek üzere birlik olmaya çağırdı.

BRICS mekanizmasının Küresel Güney'de uzlaşı oluşturmaya yönelik kilit öneme sahip bir platform olduğuna dikkat çeken Xi, son BRICS Zirvesi'ni başarıyla düzenleyen Brezilya'yı tebrik etti.

Xi, Küresel Güney ülkelerine uluslararası eşitlik ve adaleti ortaklaşa koruma, uluslararası ilişkileri düzenleyen temel normları savunma ve gelişmekte olan ülkelerin meşru hak ve çıkarlarını koruma çağrısında bulundu.

Çin ve Brezilya'nın küresel zorlukları ele almaya devam etmesinin önemine işaret eden Xi, iki ülkenin, Brezilya'nın Belem kentinde düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın başarıyla gerçekleştirilmesini sağlaması ve "Barışın Dostları" grubunun Ukrayna krizinin siyasi çözümüne yönelik rolünü teşvik etmesi gerektiğini söyledi.