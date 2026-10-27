Çin ve Endonezya orduları Guangdong'da 'Keskin Bıçak 2026' tatbikatını başlattı

GUANGZHOU, 27 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Endonezya ordularının "Keskin Bıçak 2026" adlı terörle mücadele ortak tatbikatı, salı günü Çin'in güneyindeki Guangdong eyaletinde düzenlenen törenle başladı.

Tatbikat kapsamında, keşif, iletişim, insansız sistemler, keskin nişancılık ve terörle mücadele alanlarında özel eğitimler düzenlenmesi planlanıyor.

İki ülke silahlı kuvvetlerinin bu yılki askeri işbirliği programı kapsamında düzenlenen tatbikat, tarafların muharebe odaklı eğitim kapasitelerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Taraflar, tatbikat boyunca çeşitli konularda seminerler düzenleyecek, silah ve teçhizat sergilerine, spor müsabakalarına ve kültürel etkileşim etkinliklerine katılacak.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, tatbikatın dağlık bölgelerde terörle mücadeleye yönelik ortak kurtarma operasyonlarına odaklanacağı belirtilmişti. Bakanlık bu kapsamda dağ tırmanışı, özel amaçlı araç kullanımı, helikopterden iple iniş, yakın mesafeli saldırı ve insanlı ve insansız sistemlerin koordineli kullanıldığı operasyonlara yönelik eğitimlerin gerçekleştirileceğini ifade etti.

Açıklamada ayrıca, bu yıl üçüncüsü düzenlenen tatbikatın, iki ordu arasındaki tatbiki etkileşim ve işbirliğini daha da derinleştirmeye ve her iki tarafın ortak operasyonel yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olacağı da vurgulandı.

Tatbikatın kasım ayı başına kadar sürmesi planlanıyor.