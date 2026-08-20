Çin ve Filipinler Ortak Kumara Darbe - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin ve Filipinler Ortak Kumara Darbe

Çin ve Filipinler Ortak Kumara Darbe
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sınır ötesi kumar çetesi üyesi yakalandı, 433 milyon dolar paraya el konuldu.

MANİLA, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin ve Filipinler kolluk kuvvetleri, 2,92 milyar yuanı (yaklaşık 433 milyon ABD doları) aşan miktarda paranın söz konusu olduğu sınır ötesi bir kumar çetesinin kilit isimlerinden birini ortak operasyonla yakalayarak ülkesine iade etti.

Çin'in Manila Büyükelçiliğinden çarşamba günü yapılan açıklamaya göre şebeke, Filipinler'de internet sitesi tanıtımları, sosyal medya reklamları, aracı temini ve yönlendirmeler yoluyla kullanıcıları çeken bir çevrimiçi kumar platformu işletiyordu. Açıklamada, şebekenin oyuncuları dolandırmak amacıyla arka panel verilerini manipüle ettiği, para çekme işlemlerine katı koşullar getirdiği ve bahis seanslarını uzattığı belirtildi.

Büyükelçilik, halka her türlü kumardan uzak durma çağrısında bulundu.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Filipinler, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Filipinler Ortak Kumara Darbe - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski ABD hemen harekete geçti Türkiye ile İsrail arasında çatışma riski! ABD hemen harekete geçti
Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin “11 yıl sonra kuduran vaka var“ Kedinin nereyi ısırdığına dikkat edin! "11 yıl sonra kuduran vaka var"
Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi Tek başına 9 maçı geride bıraktı Bursaspor tribünlerinden gövde gösterisi! Tek başına 9 maçı geride bıraktı
Aynı kaderi paylaştılar Yan yana defnedildiler Aynı kaderi paylaştılar! Yan yana defnedildiler
İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil İş insanının şikayeti ortaya çıktı: Kuytulcular hakkındaki iddialar yenilir yutulur gibi değil
Günlerdir haber alınamıyordu Acı gerçek evine girince anlaşıldı Günlerdir haber alınamıyordu! Acı gerçek evine girince anlaşıldı
Galatasaray’da deprem Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi Galatasaray'da deprem! Abdullah Kavukcu istifa etti, Dursun Özbek devreye girdi

12:04
Türkiye’den İsrail’e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver
Türkiye'den İsrail'e ültimatom gibi uyarı: Saldırıya son ver
11:44
İstanbul’da yine deprem oldu
İstanbul'da yine deprem oldu
11:38
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
Toprağın onlarca insanı diri diri yuttuğu an kamerada
11:15
Türkiye’nin nüfusu açıklandı
Türkiye'nin nüfusu açıklandı
11:00
335 bin TL’ye otomobil geliyor Üstelik şarj derdi de olmayacak
335 bin TL'ye otomobil geliyor! Üstelik şarj derdi de olmayacak
10:47
Masaya yumruğunu vurdu Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
Masaya yumruğunu vurdu! Aziz başkan İsmail Kartal ve Asensio için gerekeni yapıyor
10:40
Memleketinde İbrahim Tatlıses’e büyük şok 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Memleketinde İbrahim Tatlıses'e büyük şok! 2 yılda sadece 250 kişi ziyaret etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2026 12:12:05. #7.12#
SON DAKİKA: Çin ve Filipinler Ortak Kumara Darbe - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.