Çin ve Fransa\'dan Üst Düzey Görüşme

PARİS, 6 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi Wang Yi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean- Noel Barrot ile Paris'teki Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. Wang ayrıca Fransız mevkidaşıyla birlikte Çin-Fransa Üst Düzey Diyalog Mekanizması'nın 7. toplantısına da eşbaşkanlık yaptı.