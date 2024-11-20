Çin ve Fransa, İkili İlişkileri Geliştirme Kararı Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Fransa, İkili İlişkileri Geliştirme Kararı Aldı

Çin ve Fransa, İkili İlişkileri Geliştirme Kararı Aldı

Xi Jinping, Fransa ile stratejik iletişimi derinleştirmeye ve işbirliğini güçlendirmeye çağırdı.

20.11.2024 13:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Xi, Çin ve Fransa'ya stratejik iletişimi derinleştirme, karşılıklı desteği güçlendirme, ikili ilişkilerin istikrarlı ve olumlu gelişim ivmesini sürdürme ve Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlam gelişimine ve dünya barış ve istikrarına daha fazla katkıda bulunma çağrısı yaptı.

RIO DE JANEIRO, 20 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Fransa'nın önde gelen ülkeler olarak uluslararası konjonktürde birçok yeni değişimin yaşandığı bir dönemde, küresel zorlukların ele alınmasına yönelik çabalarda uluslararası toplumun birlikte hareket etmesine öncülük etme konusunda ortak sorumlulukları paylaştıklarını söyledi.

Xi, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde Salı günü Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmesi sırasında söz konusu ifadeleri kullandı.

Cumhurbaşkanı Xi, iki ülke arasında halklar arası etkileşimleri teşvik etmek için Fransa ile üst düzey temasları güçlendirmeye ve kültür, eğitim, gençlik gibi alanlarda ve yerel düzeyde etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeye istekli olduklarını yineledi.

Çin Komünist Partisi'nin 20. Merkez Komitesinin Üçüncü Genel Kurulu'nun Çin'de yeni bir reform ve dışa açılma süreci başlattığını hatırlatan Xi, bunun Çin-Fransa işbirliği için yeni fırsatlar yarattığını ve iki ülke arasındaki tatbiki işbirliğinin kapsamını genişlettiğini söyledi.

Xi, iki tarafın işbirliği potansiyelini daha iyi kullanmak, tamamlayıcı avantajları güçlendirmek, anlaşmazlıkları uygun şekilde çözmek ve karşılıklı fayda ve kazan-kazan sonuçları elde etmek üzere yüksek düzeyli ekonomik ve mali diyalog ile ticaret ve ekonomik işbirliği ortak komitesi gibi mekanizmalardan daha fazla yararlanmaları gerektiğini vurguladı.

Macron ise Xi'nin Mayıs ayında Fransa'ya yaptığı ve Fransa ile Çin arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60. yıldönümünü birlikte kutladıkları başarılı ziyareti hatırlattı.

Günümüz dünyasının istikrarsızlık ve belirsizliklerle dolu olduğuna işaret eden Macron, iki ülke lideri tarafından varılan mutabakatı ciddiyetle uygulamak, üst düzey temasları güçlendirmeye devam etmek, halklar arası etkileşimleri artırmak, geleneksel dostluğu sürdürmek ve ikili ilişkilerde yeni bir model ortaya koymak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.

Fransa'nın stratejik özerkliği savunduğunu söyleyen Macron, Çin ile karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde diyalog ve işbirliğini sürdürmeye, ekonomik ve ticari anlaşmazlıkları uygun şekilde çözmeye, ikili ekonomik ve ticari ilişkilerin sağlam ve istikrarlı gelişimini sürdürmeye ve iklim değişikliği, küresel yapay zeka yönetişimi gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmeye istekli olduklarını belirtti.

İki taraf Ukrayna krizi hakkında da görüş alışverişinde bulundu. Xi, ülkesinin krize ilişkin tutumunun tutarlı olduğunu kaydederek çatışmaların bir an önce durması temennisinde bulundu.

Çin'in krizin yayılmasını da çatışmanın tırmanmasını da istemediğinin altını çizen Xi, ateşkese varılması ve çatışmanın sona ermesi için kendi yöntemleriyle yapıcı rol oynamaya devam edeceklerini ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, G20 Liderler Zirvesi, Emmanuel Macron, Xi Jinping, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Kültür, Fransa, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Fransa, İkili İlişkileri Geliştirme Kararı Aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:32 DEM Parti’li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP’li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’e 6 yıl 3’er ay hapis cezası verildi. DEM Parti'li Tunceli Belediye Başkanı Cevdet Konak ile CHP'li Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül'e 6 yıl 3'er ay hapis cezası verildi.
13:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret mesajı: Hiçbir kesimi enflasyona ezdirmeyeceğiz
13:00 Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD’nin Ukrayna’ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: ABD'nin Ukrayna'ya füze izni kararı doğru değil, dünya büyük bir savaşın eşiğine gelebilir
10:14 Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP’li vekiller arasında arbede Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede
10:12 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün İlk sanıktan ilişki itirafı Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı
20:16 Mauro Icardi’den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım Mauro Icardi'den Galatasaraylıları heyecanlandıran paylaşım
20:04 Galatasaray’da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak Galatasaray'da umduğunu bulamayan Yusuf Demir, ezeli rakibe imza atacak
19:39 Beşiktaş ve Galatasaray’ın istediği Rayan Cherki’nin bonservisi dudak uçuklattı Beşiktaş ve Galatasaray'ın istediği Rayan Cherki'nin bonservisi dudak uçuklattı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
19:01 Yenidoğan Çetesi’nin yargılandığı dava yarın devam edecek İşte bugünkü duruşmada yaşananlar Yenidoğan Çetesi'nin yargılandığı dava yarın devam edecek! İşte bugünkü duruşmada yaşananlar
18:55 Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti Bayraktar TB3 SİHA, Dünya Havacılık Tarihine Geçti
18:54 Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu “Osimhen“ oldu Doğuştan işitme engelli vatandaşın ilk duyduğu "Osimhen" oldu
18:44 Di Maria’dan dikkat çeken Mourinho itirafı Di Maria'dan dikkat çeken Mourinho itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 14:09:43. #1.13#
SON DAKİKA: Çin ve Fransa, İkili İlişkileri Geliştirme Kararı Aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.