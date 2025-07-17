Çin ve Güney Afrika İlişkilerini Güçlendiriyor

BEİJİNG, 17 Temmuz (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, başkent Beijing'de Güney Afrika Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile ile bir araya geldi.

Han, perşembe günkü görüşmede Çin ve Güney Afrika'nın, ikili ilişkilerini Eylül ayında çok yönlü stratejik işbirliği ortaklığı seviyesine yükselterek, iki ülke arasında ortak geleceğe sahip üst düzey bir topluluk inşasında yeni bir sayfa açtığını söyledi.

Han, iki tarafa iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı daha fazla uygulama, karşılıklı siyasi güveni sürekli derinleştirme, ikili işbirliğinin yüksek kaliteli gelişimini ilerletme ve iki ülkenin modernleşme çabalarına hizmet etme çağrısında bulundu.

Mashatile ise Çin ile ilişkilere büyük önem verdikleri ve tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olduklarını belirtti.

Ticaret, yatırım ve diğer alanlardaki ikili işbirliğinin güçlü ilerleme kaydettiğini belirten Mashatile, hem Güney Afrika-Çin ilişkilerinin hem de Afrika-Çin ilişkilerinin gelişimine katkıda bulunmak üzere varılan mutabakatı hayata geçirmeye hazır olduklarını ifade etti.