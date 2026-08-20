Çin ve Güney Kore İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika
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Çin ve Güney Kore İlişkileri Gelişiyor

Çin ve Güney Kore İlişkileri Gelişiyor
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Wang Yi, ikili ilişkilerin istikrarlı gelişimini güvence altına almak için çalışılması gerektiğini vurguladı.

SEUL, 20 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Güney Kore'nin stratejik vizyon sergileyerek ikili ilişkilerin sağlıklı, istikrarlı ve sürdürülebilir gelişimini güvence altına almak için çalışması gerektiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, çarşamba günü Güney Kore'nin başkenti Seul'de Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ile bir araya geldi.

Wang, Güney Kore'nin kendi temel çıkarları doğrultusunda bağımsız bir dış politika izlemesini ve farklı ülkelerle ilişkilerini birbirine zarar vermeden eş zamanlı olarak geliştirmesini umduğunu belirtti.

Çin ve Güney Kore'nin ekonomik ve ticari işbirliğinde sağlam bir temele sahip olduğunu ve ortak çıkarlarının giderek daha fazla iç içe geçtiğini belirten Wang, iki tarafın yapay zeka, yeşil dönüşüm, dijital ekonomi, ileri teknoloji ekipmanları ve gümüş ekonomi gibi alanlarda yeni işbirliği ve büyüme fırsatlarını değerlendirmesini ve Çin-Güney Kore Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasını hızlandırmasını istedi.

Wang, tarafların gençlik, medya, spor, düşünce kuruluşları ve yerel yönetimler gibi alanlarda karşılıklı etkileşimi teşvik etmeyi sürdürmesi ve ikili ilişkilere yönelik kamuoyu desteği ile toplumsal temeli daha da güçlendirmek için çalışması gerektiğini kaydetti.

Wang, Çin'in 2026 APEC Ekonomi Liderleri Toplantısı'na ev sahipliği yapmasını bir fırsat olarak değerlendirerek, Güney Kore dahil tüm taraflarla birlikte bir Asya-Pasifik topluluğu inşa etmek ve Asya-Pasifik bölgesi ile ötesinde barış ve kalkınmaya yeni bir ivme kazandırmak üzere çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Cho Hyun ise Çin ile diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana tek Çin ilkesine bağlılıklarının kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Cho, Çin ile yakın üst düzey temasları sürdürmeyi, ekonomi ve ticaret, ileri teknoloji, yapay zeka ve gençlik gibi alanlarda etkileşim ve işbirliğini derinleştirmeyi ve Güney Kore-Çin Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin ikinci aşamasını hızlandırarak Güney Kore-Çin stratejik işbirliği ortaklığını daha yüksek seviyeye taşımaya hazır olduklarını ifade etti.

Kore Yarımadası'ndaki duruma değinen Wang ise Çin'in yarımadada barış ve istikrarın teşvik edilmesinde her daim yapıcı bir rol oynamaya kararlı olduğunu vurguladı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Çin ve Güney Kore İlişkileri Gelişiyor - Son Dakika

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