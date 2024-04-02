Çin ve Japon Uzmanlar Fukuşima Nükleer Santrali Konusunda Diyaloğa Geçti

Güncel

BEİJİNG, 2 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Wang Wenbin, Çinli ve Japon uzmanların 30 Mart'ta Çin'in Dalian kentinde bir araya gelerek Fukuşima nükleer santralindeki nükleer kirli suyun denize boşaltılması meselesi hakkında yapıcı bir teknik diyalog gerçekleştirdiklerini söyledi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı'na göre, Japonya ve Çin'den uzmanlar Fukuşima Daiichi nükleer santralinden "arıtılmış suyun" boşaltılması konusunda 30 Mart'ta Çin'de istişarelerde bulunurken, Japon tarafı bilimsel temeller sunarak boşaltımın güvenliği olduğunu savundu.

Pazartesi günkü olağan basın toplantısında konuyla ilgili bir soruyu yanıtlayan Wang ise Çinli ve Japon uzmanların 30 Mart'ta Çin'in Dalian kentinde yapıcı bir teknik diyalog gerçekleştirdiklerini, diyaloğun Çin ve Japonya dışişleri bakanlıklarına bağlı Asya işleri departmanlarının genel müdürleri arasındaki kurumsallaşmış istişare turlarının bir uzantısı olduğunu kaydetti.