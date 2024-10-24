Çin ve Japonya Doğu Çin Denizi İçin Anlaştı

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TOKYO, 24 Ekim (Xinhua) -- Çin ve Japonya, Tokyo'da denizcilik alanında gerçekleştirilen üst düzey istişarelerin 17. turunda kapsamlı görüş alışverişinde bulunarak Doğu Çin Denizi'ni barış, işbirliği ve dostluk denizi haline getirme konusunda mutabık kaldı.

İki ülke arasında Çarşamba günü düzenlenen Denizcilik İşleri Üst Düzey İstişare Mekanizması'nın 17. tur istişarelerine Çin Dışişleri Bakanlığı Sınır ve Okyanus İşleri Dairesi Genel Müdürü Hong Liang ve Japonya Dışişleri Bakanlığı Asya ve Okyanusya İşleri Bürosu Genel Müdürü Namazu Hiroyuki eş başkanlık yaptı. Toplantıda iki ülkenin denizcilikle ilgili birimlerinin temsilcileri hazır bulundu.

17. istişare turunda deniz savunması, deniz hukukunun uygulanması ve deniz güvenliği ile deniz ekonomisi konularında bir genel kurul toplantısı ve üç çalışma grubu toplantısı düzenlendi.

Doğu Çin Denizi, Diaoyu Dao Adası, Güney Çin Denizi ve Taiwan Boğazı gibi konulardaki tutumunu ayrıntılı şekilde anlatan Çin, Japonya'ya Çin'in topraklarına, egemenliğine ve güvenliğine ilişkin endişelere saygı göstermeye ve Çin-Japonya ilişkilerini iyileştirip geliştirmek için tatbiki eylemlerde bulunmaya çağırdı.

İki taraf, iki ülke liderlerinin vardığı önemli mutabakatı ciddiyetle uygulama, denizcilik konularında yakın iletişimi sürdürme, anlaşmazlıkları uygun bir şekilde yönetip kontrol etme, karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini güçlendirme ve Doğu Çin Denizi'ni barış, işbirliği ve dostluk denizi haline getirmek üzere olumlu çaba sarf etme konularında mutabık kaldı.

Taraflar, Çin ile Japonya arasındaki Denizcilik İşleri Üst Düzey İstişare Mekanizması'nın 18. tur istişarelerinin gelecek yıl Çin'de yapılması konusunda prensipte anlaştı.