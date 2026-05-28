Çin ve Kazakistan Arasında İşbirliği Vurgusu

ASTANA, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji, Kazakistan Meclis Başkanı Yerlan Koşanov'un daveti üzerine pazartesi ile çarşamba günleri arasında Kazakistan'a iyi niyet ziyaretinde bulundu.

Zhao, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile yaptığı görüşmede, iki tarafın birbirlerinin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda kararlılıkla destek vermeye devam etmesi, kalkınma stratejileri arasındaki uyumun artırılması ve yüksek kaliteli Kuşak ve Yol işbirliğinin daha da ileri taşınması için Kazakistan ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Zhao, iki ülkenin yatırım, enerji ve madenler ile bağlantısallık gibi alanlarda işbirliğini güçlendirme çağrısında bulunurken, yeni enerji, dijital ekonomi, yapay zeka, sınır ötesi e-ticaret ve akıllı şehirler gibi alanlarda da yeni büyüme fırsatları oluşturulması gerektiğini ifade etti. Ayrıca iki tarafın Çin-Kazakistan Kültürel Etkileşim Yılı etkinliklerini başarıyla tamamlamak için birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Tokayev ise Kazakistan ve Çin'in gerçek anlamda iyi komşu, iyi dost ve iyi ortaklar olduğunu belirterek, tek Çin ilkesine bağlı olduklarını ve insanlık için ortak geleceğe sahip bir toplum inşasını ve Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping tarafından önerilen dört önemli küresel inisiyatifi desteklediklerini söyledi.

Tokayev ayrıca, iki ülkenin yasama organları arasındaki işbirliğinin sürekli derinleştiğini ve bunun Kazakistan-Çin dostluğunun geliştirilmesinde önemli rol oynadığını ifade etti.

Zhao, Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Aşimbayev ve Meclis Başkanı Yerlan Koşanov ile gerçekleştirdiği görüşmelerde, yasama organları arasındaki etkileşim ve işbirliğinin Çin-Kazakistan ilişkileri açısından temel öneme sahip olduğunu söyledi.

Zhao, yasama kurumlarının demokrasi ve hukukun üstünlüğünün geliştirilmesi ile yasama kalitesinin artırılması gibi alanlarda deneyim paylaşımında bulunarak iki ülkenin kalkınmasına katkı sağlaması gerektiğini ifade etti.

Aşimbayev ise Çin'in, küresel istikrarın önemli bir unsuru ve küresel ekonomik büyümenin güçlü bir lokomotifi olduğunu belirterek, ikili ekonomi, ticaret ve yatırım işbirliğine yönelik elverişli koşullar oluşturacaklarını sözlerine ekledi.

Koşanov da Kazakistan tarafının Taiwan, Xinjiang, Hong Kong ve Xizang meselelerinde Çin'in tutumunu kararlılıkla desteklediğini belirterek, iki ülkenin yasama organları arasındaki dostane etkileşimi artırmayı sürdürmeye hazır olduklarını ifade etti.