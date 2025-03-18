BEİJİNG, 18 Mart (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Kırgızistan'ın Çin Büyükelçisi Musaeva Aktilek ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi, 17 Mart 2025.
Fu ve Aktilek, Çin ve Kırgız medyası arasındaki iletişim ve işbirliğinin artırılması konusunda fikir alışverişinde bulundu. (Fotoğraf: Ding Lin/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin ve Kırgızistan Medya İşbirliği Görüşmesi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?