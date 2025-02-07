Çin ve Kolombiya İlişkileri 45 Yaşında

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BEİJİNG, 7 Şubat (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Francisco Petro Urrego, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 45. yıldönümü dolayısıyla birbirlerine kutlama mesajı gönderdi.

Xi, cuma günü gönderdiği mesajda Çin ve Kolombiya'nın 45 yıl önce diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana ikili ilişkilerin, eşitlik ve karşılıklı saygı ilkeleri temelinde istikrarlı gelişimi için çaba gösterdiğini söyledi.

Petro'nun Ekim 2023'te Çin'e başarılı bir resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Xi, ziyaret sırasında verimli bir görüşme yaptıklarını ve yeni dönemde iki ülke arasındaki ilişkilere kılavuzluk edecek bir stratejik ortaklık kurulduğunu ortaklaşa duyurduklarını belirtti.

Xi, Kolombiya'nın önemli bir Latin Amerika ülkesi olduğunu ve bu yıl Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu'nun dönem başkanlığını üstleneceğini ifade etti.

Çin-Kolombiya ilişkilerinin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurgulayan Xi, birlikte ortak geleceğe sahip bir Çin-Latin Amerika ve Karayipler topluluğu inşa etme çabalarında iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmek üzere Petro ile çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Petro ise mesajında iki ülkenin diplomatik ilişkiler kurmasından bu yana ikili ilişkilerin gelişmesiyle verimli sonuçlar elde edilerek iki halka da fayda sağlandığını söyledi.

Petro, sık sık yapılan üst düzey ziyaretlerin çeşitli alanlarda ikili işbirliğini önemli ölçüde artırdığını ve iki halk arasında daha derin bağ kurulmasını sağladığını belirtti.

Göreve geldikten sonra Çin'e resmi ziyarette bulunduğunu hatırlatan Petro, ikili ilişkilerin ticaret ve yatırımın sürekli artmasıyla istikrarlı şekilde güçlendiğini vurguladı.

Petro, dünya barışı, enerji dönüşümü ve iklim değişikliğiyle mücadele de dahil olmak üzere ortak ilgi alanlarına giren küresel gündem konularında birlikte yol almak üzere Çin ile çalışmaya istekli olduklarını ifade etti.