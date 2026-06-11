Çin ve Kongo'dan Ebola İle Mücadele İşbirliği

Mansur Kürşad Aktar:

yok be işte hep böyle konuşuyolar da asıl mesele bu işin finansmanı ve lojistik tarafı hiç sağlam değil hep eksikler oluyo sonuçta paydos yapıyolar birbirlerine teşekkür ediyolar ama sahada ne olduğu hiç belli olmuyo