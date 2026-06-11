Çin ve Kongo'dan Ebola İle Mücadele İşbirliği - Son Dakika
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Çin ve Kongo'dan Ebola İle Mücadele İşbirliği

11.06.2026 16:12
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Çinli sağlık uzmanları, Kongo'da Ebola ile mücadele için işbirliği değerlendirdi.

KİNŞASA, 11 Haziran (Xinhua) -- Çinli sağlık uzmanları, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin başkenti Kinşasa'da Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü Başkanı Jean-Jacques Muyembe (sağdan birinci) ile bir araya geldi, 10 Haziran 2026.

Çinli sağlık uzmanları, Ebola salgınıyla mücadelede işbirliği imkanlarını değerlendirmek üzere çarşamba günü Kinşasa'da Kongo Ulusal Biyomedikal Araştırma Enstitüsü Başkanı Jean-Jacques Muyembe ile bir araya geldi. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Kongo'dan Ebola İle Mücadele İşbirliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Muhammet Devran Pektaş Muhammet Devran Pektaş:
    güzel haber ama burada önemli olan bu işin maliyeti ve kaç lira harcanacağı belli değil 0 0 Yanıtla
  • Mansur Kürşad Aktar Mansur Kürşad Aktar:
    yok be işte hep böyle konuşuyolar da asıl mesele bu işin finansmanı ve lojistik tarafı hiç sağlam değil hep eksikler oluyo sonuçta paydos yapıyolar birbirlerine teşekkür ediyolar ama sahada ne olduğu hiç belli olmuyo 0 0 Yanıtla
  • Deniz Özköylü Deniz Özköylü:
    bu işbirliği iyi bir adım ama sonunda yine aynı yere varacağız gibi geliyor bana yani çok değişeceği sanmıyorum 0 0 Yanıtla
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