Çin ve Kuzey Kore Diplomasisinin 75. Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Çin ve Kuzey Kore Diplomasisinin 75. Yılı Kutlandı

Şi Cinping ve Kim Jong-un, 75. yıl dönümünde iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme mesajları verdi.

06.10.2024 21:16
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Çin ve Kuzey Kore liderleri, ülkeleri arasındaki diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıl dönümünü kutlayan mesajlar yayımladı.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, mesajında, iki ülkenin, diplomatik ilişkilerin kuruluşundan bu yana, "bölgesel barışı ve istikrarı korumak, uluslararası eşitlik ve adaleti sağlamak için birlikte çalıştığını" belirtti.

Çin'in, "iki ülkenin sosyalist davasının uzun dönemli ve istikrarlı gelişimi için" Kuzey Kore ile çalışmaya hazır olduğunu vurgulayan Şi, "Yeni dönemin yeni koşullarında Kuzey Kore ile stratejik iletişimi ve eşgüdümü güçlendirmeye, dostane ilişkileri ve işbirliğini sürdürmeye ve Çin-Kuzey Kore ilişkilerinde yeni bir sayfa açmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Kuzey Kore ajansı KCNA'nın haberine göre, Kim Jong-un da Çin liderine yolladığı mesajda, "son 75 yılda iki partinin ve iki ülkenin sosyalizm yolunda ilerlediği, tarihin sınamalarına ve meydan okumalarına rağmen davasının geçerliliğine sadık kaldığını" ifade etti.

Kim, Kuzey Kore'nin Çin ile, "yeni dönemin gerektirdiği dostane ve işbirliğine dayalı ilişkileri geliştirip güçlendirmeye hazır olduğuna" işaret etti.

Çin-Kuzey Kore ilişkileri

Kuzey Kore, 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'nin kuruluşunun ilanının ardından, Pekin yönetimi ile diplomatik ilişki kuran ilk ülkeler arasında yer almıştı.

Çin, iki yıl sonra başlayan Kore Savaşı'nda Kuzey'e destek vermiş, Çin'in savaşa yolladığı gönüllülerden oluşan ordu, ABD öncülüğündeki Birleşmiş Milletler güçlerine karşı savaşmıştı.

Çin, Rusya'nın Kuzey Kore'nin en önemli müttefiki olarak görülüyor. Ancak Pekin'in Pyongyang'ın nükleer programına karşı çıkan tutumu iki ülke arasındaki ilişkileri etkiliyor.

Çin'in mayıs ayında Japonya ve Güney Kore ile üçlü zirvede Kore Yarımadası'nın nükleer silahlardan arındırılmasına yönelik mutabakat beyanı, Kuzey Kore tarafından kınanmıştı.

Ayrıca son dönemde, özellikle Ukrayna'daki savaşın ardından Rusya ile Kuzey Kore arasında artan stratejik yakınlaşma, bölgesinde istikrarsızlık istenmeyen Pekin'i tedirgin ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin ve Kuzey Kore Diplomasisinin 75. Yılı Kutlandı - Son Dakika

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