Çin ve Lüksemburg, Yeşil İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin ve Lüksemburg, Yeşil İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

Çin ve Lüksemburg, Yeşil İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, Lüksemburg'da bir araya gelerek yeşil işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı. Ding, Lüksemburg'un Çin'in dostane bir ortağı olduğunu belirtirken, iki ülkenin karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine örnek teşkil ettiğini vurguladı. Ding ve Frieden, Çin-Lüksemburg dostluğunu yeni seviyelere çıkarmak ve iki ülkeye fayda sağlamak için çalışmaya hazır olduklarını ifade etti. Ayrıca, Ding, Çin ile Avrupa Birliği'nin ortaklıklarını sürdürmesi ve ticari sürtüşmeleri diyalog ve istişare yoluyla düzgün şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

22.06.2024 13:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ding, Çin ile Avrupa Birliği'nin ortaklıklarını sürdürmesi ve ticari sürtüşmeleri diyalog ve istişare yoluyla düzgün şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

LÜKSEMBURG, 22 Haziran (Xinhua) -- Lüksemburg'u ziyaret eden Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang ile Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden, başkent Lüksemburg'da bir araya gelerek yeşil işbirliğini derinleştirme konusunda anlaştı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Lüksemburg'un Çin'in dostane bir ortağı olduğunu söyledi. Ding, 50 yılı aşkın bir süre önce diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana iki tarafın karşılıklı saygı ve güven ilkelerine riayet ederek, farklı büyüklükteki ülkeler arasında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğine örnek teşkil ettiğini kaydetti.

Ding, iki ülke liderinin vardığı uzlaşıyı hayata geçirmek, karşılıklı siyasi güveni pekiştirmek; finans, çelik sektörü ve yeşil ekonomi alanlarında karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini derinleştirmek ve halklar arası ve kültürel etkileşimi artırmak suretiyle, Çin-Lüksemburg dostluğunu yeni seviyelere çıkarmak ve iki ülkeye ve halklarına fayda sağlamak üzere Lüksemburg ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Günümüz dünyasının karmaşa içinde olduğunu ve çeşitli risk ve zorlukların ortaya çıkmaya devam ettiğini kaydeden Ding, Çin ile Avrupa Birliği'nin (AB) ortaklıklarını sürdürmesi ve ticari sürtüşmeleri diyalog ve istişare yoluyla düzgün şekilde ele alması gerektiğini vurguladı.

"Korumacılık, tarafların kendisine bir fayda sağlamadığı gibi kaçınılmaz olarak başkalarına zarar verir" diyen Ding, Lüksemburg'un AB'nin dışa açılmasını ve Çin'le işbirliği yapmasını aktif şekilde teşvik ederek, Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sorunsuz gelişimini desteklemesini umduklarını ifade etti.

Frieden ise Lüksemburg ile Çin arasında uzun bir geçmişe dayanan bir dostluğun bulunduğunu ve halklarının derin bir dostluğa sahip olduğunu belirtti. Frieden, yeni Lüksemburg hükümetinin Çin'e yönelik dostane bir politika izlemeyi sürdüreceğini, tek Çin politikasını destekleyeceğini, çeşitli alanlarda Çin ile işbirliğini daha da güçlendireceğini ve ikili ilişkilere yeni bir ivme kazandıracağını vurguladı.

Frieden, Lüksemburg'un çok taraflılık ve serbest ticareti kararlılıkla desteklediğini, Çin'in bilimsel ve teknolojik kalkınma başarılarını takdir ettiğini ve yeşil dönüşümü teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya istekli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Başbakan Yardımcısı, Avrupa Birliği, Lüksemburg, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Lüksemburg, Yeşil İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:23 Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11’leri Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Portekiz maçının muhtemel 11'leri
13:18 Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz Bakan Şimşek: Motokurye ve garsonların bahşişine vergi muafiyeti getiriyoruz
11:56 Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı Yavru karaca, restoranda yemek yiyen müşterilerin masasına daldı
11:21 Her detayı mide bulandırıyor Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı Her detayı mide bulandırıyor! Sapık baba, 15 yaşındaki kızını istismar ederken suçüstü yakalandı
10:34 Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak Ertelenen motorin ve benzin zammı, daha yüksek bir rakamla pompaya yansıyacak
13:58 İş adamının aşk tatili hüsranla bitti Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu İş adamının aşk tatili hüsranla bitti! Sevgilisini takip etti, gördüğü manzara üzerine polise koştu
13:51 EURO 2024’e damga vuruyoruz Mert Müldür’ün golü haftanın golü seçildi EURO 2024'e damga vuruyoruz! Mert Müldür'ün golü haftanın golü seçildi
13:44 Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı Güldür Güldür oyuncusu Rüştü Onur Atilla, 10 yıllık eşinden boşandı
11:19 Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak Türk baba ile oğuldan Alman iş kadınına 70 milyon liralık tuzak
11:11 Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek Taksilere panik butonu geliyor: Sürücü butona bastığında S.O.S. verecek
11:09 Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000’i aştı Aşırı sıcaklar Hac yolculuğunu da vurdu! Hayatını kaybeden hacı adaylarının sayısı 1000'i aştı
10:23 İstanbul’da ’’Anucur’’ çetesine ’’Şehit Hakan Telli’’ operasyonu İstanbul'da ''Anucur'' çetesine ''Şehit Hakan Telli'' operasyonu
10:15 En düşük emekli maaşı ne kadar olacak İşte üzerinde durulan 4 formül En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte üzerinde durulan 4 formül
09:56 Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü Sıcak hava balonu, yüzlerce metre yüksekten peribacalarına düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 14:50:47. #1.12#
SON DAKİKA: Çin ve Lüksemburg, Yeşil İşbirliğini Derinleştirme Konusunda Anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement