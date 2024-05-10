Çin ve Macaristan İlişkilerini Kapsamlı Stratejik Ortaklığa Yükseltmeye Karar Verdi

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BUDAPEŞTE, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve Macaristan, ikili ilişkilerini yeni dönemde her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığa yükseltmeye karar verdi.

Karar, konuk Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında Perşembe günü gerçekleştirilen görüşme sırasında duyuruldu.

Xi, içinde bulunduğumuz yılın, Çin ile Macaristan arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 75. yıldönümü olduğunu ve ikili ilişkilerin gelişimi açısından yeni ve önemli bir fırsata kapı araladığını belirtti.

Orban ile düzenlediği ortak basın toplantısında karara ilişkin açıklama yapan Xi, Çin ve Macaristan'ın her zaman birbirine güvenen ve birbirini destekleyen iyi dostlar ve yıllar içinde kazan-kazan işbirliği arayışını sürdüren iyi ortaklar olduğu konusunda Orban ile mutabık olduklarını söyledi. Xi, iki ülkenin ilişkilerini daha da yükseltip ikili işbirliğini zenginleştirmesinin gayet doğal olduğunu belirtti.

Xi, iki tarafın, yeni dönemde her koşulda kapsamlı stratejik ortaklığın kurulmasını, ikili işbirliğine yeni ve güçlü bir ivme kazandırmak ve iki halk için daha iyi bir gelecek yaratmak adına bir fırsat olarak görmesi gerektiğini söyledi.

Xi, Macaristan'la kalkınma stratejileri arasında ortaklaşa daha fazla sinerji yaratmaya, Çin-Macaristan Hükümetler Arası Kuşak ve Yol İşbirliği Komitesi gibi mekanizmalardan istifade etmeye, altyapı ve yeşil enerji gibi alanlarda düzenli işbirliğini teşvik etmeye, Macaristan-Sırbistan Demiryolu'nun inşasını zamanında tamamlamaya ve temiz enerji ve yapay zeka gibi gelişmekte olan alanlarda işbirliğini aktif şekilde genişletmeye istekli olduklarını ifade etti.

Xi, iki tarafın Kuşak ve Yol İşbirliği Teşvik Merkezi gibi mekanizma ve platformları kullanarak yüksek kaliteli Kuşak ve Yol İşbirliğinde daha derin ve daha somut ilerleme elde etmeye çalışacağını, iki ülke arasındaki ilgili işbirliği projelerinin güvenliğini ve sorunsuz ilerleyişini birlikte sağlayacağını ve tatbiki işbirliğinde daha verimli sonuçlar elde etmek için çaba göstereceğini vurguladı.

Avrupa'nın çok kutuplu dünyada önemli bir kutup ve Çin'in modernleşme yolundaki önemli bir ortağı olduğunu kaydeden Xi, Macaristan'ın bu yılın ikinci yarısında üstleneceği Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını Çin-AB ilişkilerinin istikrarlı ve sorunsuz gelişimini desteklemek üzere bir fırsat olarak değerlendirmesini umduğunu kaydetti.

Çin ile Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri (CEEC) arasındaki işbirliğinin güçlü bir dahili itici güce sahip olduğunu belirten Xi, Macaristan'ın çeşitli ülkelerin halklarına daha fazla fayda sağlamak üzere Çin-CEEC işbirliğini teşvik etmede önemli bir rol oynamaya devam etmesini beklediğini ifade etti.

Orban ise Xi'nin ziyaretinin Macaristan ile Çin arasındaki derin dostluğu ve muazzam potansiyeli bir kez daha ortaya koyduğunu ve hem Macaristan hem de Macaristan-Çin ilişkileri açısından büyük tarihi önem taşıdığını söyledi.

Orban, temel çıkarlarını ve meşru haklarını gözetme konusunda Çin'i desteklediklerini, tek Çin ilkesine her zaman bağlı kaldıklarını ve kalmaya devam edeceklerini belirtti.

Perşembe günü yapılan ortak basın açıklamasında, Macaristan hükümeti "dünyada tek bir Çin olduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin ise Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olduğunu bir kez daha teyit etmektedir. Macaristan, Çin'in birliğini bozmaya çalışan her türlü ayrılıkçı faaliyetlere karşıdır" ifadeleri yer aldı.

Ülkesinin sözde "kapasite fazlası" ve "riski azaltma" gibi söylemleri kabul etmediğini belirten Orban, Xi ile görüşmesinde, Çin'in kalkınmasının Avrupa için riskten ziyade fırsat olduğunu ve Macaristan'ın dünya barışı ve istikrarının ortaklaşa korunmasında Çin'le çok taraflı iletişim ve işbirliğini güçlendirmeye istekli olduğunu kaydetti.

İki lider, Ukrayna krizi konusunda da derinlemesine görüş alışverişinde bulundu.

Xi, Çin'in her zaman barış görüşmelerini teşvik etmeye kararlı olduğunu ve erken bir tarihte barışın tesis edilmesine olumlu katkıda bulunmak için ilgili taraflarla çalışmayı sürdürmeye istekli olduğunu vurguladı.