Çin ve Mısır İçişleri Bakanlığı Toplantısı

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BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Beijing'de gerçekleştirilen Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile Mısır İçişleri Bakanlığı arasındaki ikinci bakanlık toplantısına Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile eş başkanlık yaptı, 29 Ekim 2024. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)