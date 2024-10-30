BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Beijing'de gerçekleştirilen Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı ile Mısır İçişleri Bakanlığı arasındaki ikinci bakanlık toplantısına Mısır İçişleri Bakanı Mahmud Tevfik ile eş başkanlık yaptı, 29 Ekim 2024. (Fotoğraf: Pang Xinglei/Xinhua)
Son Dakika › Güncel › Çin ve Mısır İçişleri Bakanlığı Toplantısı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?