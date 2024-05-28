Çin ve Orta Asya Ülkeleri Acil Durum Yönetimi İşbirliği Mekanizması Kuruyor

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BEİJİNG, 28 Mayıs (Xinhua) -- Çin ve beş Orta Asya ülkesi, bu ayın sonlarında Çin-Orta Asya acil durum yönetim işbirliği mekanizması kurmak üzere bir mutabakat zaptı imzalayacak.

Çin Acil Durum Yönetim Bakanlığı'na bağlı Uluslararası İşbirliği Departmanı Genel Müdürü Wang Manda, Pazartesi günü Beijing'de düzenlediği basın toplantısında, mutabakat zaptının 30 Mayıs tarihinde Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin merkezi Urumqi'de düzenlenecek olan Çin-Orta Asya Acil Durum Yönetimi Bakanlar Toplantısı'nda imzalanmasının beklendiğini söyledi.

Wang, hem Çin'in hem de Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Türkmenistan ve Özbekistan olmak üzere beş Orta Asya ülkesinin deprem, sel, orman ve çayır yangınları gibi doğal afetler açısından yüksek risklerle karşı karşıya olduğunu kaydetti. Söz konusu toplantıda afetlerin önlenmesi, etkilerinin hafifletilmesi, yardım, üretim güvenliği denetimi ve kapsamlı acil durum kurtarma çalışmaları konularında taraflar arasındaki işbirliği gözden geçirilecek ve tatbiki işbirliğinin derinleştirilmesine yönelik ek öneriler ortaya konulacak.

Taraflar ayrıca petrol ve doğalgaz boru hatlarındaki kazalara yönelik acil durum müdahalesi için uygulamalı eğitim tatbikatları da düzenleyecek.

İlki Mayıs 2023'te düzenlenen Çin-Orta Asya Zirvesi'nden bu yana, Çin'in ve beş Orta Asya ülkesinin acil durum yönetim departmanları, bölgesel acil durum yönetim işbirliği için yeni bir platform oluşturmaya ve sınır ötesi kurtarma işbirliğini derinleştirmeye kararlı.

Çin-Orta Asya acil durum yönetim işbirliği çerçevesinde, Çin geçtiğimiz yıl acil durum yönetimi konulu üst düzey düşünce kuruluşu forumları, üretim güvenliğinin iyileştirilmesi konulu seminerler ve güvenlik riskinin önlenmesi konulu fikir alışverişi faaliyetleri gibi pek çok etkinlik düzenledi.