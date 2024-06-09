Çin ve Pakistan, Gazze\'de ateşkes çağrısı yaptı

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Çin ve Pakistan, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ateşkes sağlanması çağrısı yaparak krizden çıkışın temel yolunun bağımsız Filistin Devletinin kurulduğu iki devletli çözüm olduğunu bildirdi.

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in 4-8 Haziran'da Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyaretin ardından iki ülke ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) Gazze'de ateşkes için aldığı kararın bağlayıcı olduğu ve derhal uygulanması gerektiği vurgulanarak, Gazze'deki krizden çıkışın temel yolunun iki devletli çözümün uygulanması ve bağımsız Filistin Devletinin kurulması olduğu yinelendi.

Uluslararası topluma Filistin sorununun acil çözümü için daha fazla çaba gösterme çağrısının yapıldığı açıklamada, kalıcı barış için İsrail ile Filistin arasında barış görüşmelerinin sürdürülmesi amacıyla çalışılması gerektiği vurgulandı.

Cammu Keşmir sorunu

Çin ve Pakistan, açıklamada, Güney Asya'da barış ve istikrarın korunmasının öneminin altını çizerek ihtilafların çözülmesi için tek taraflı eylemlerden kaçınılması gerektiğine dikkati çekti.

Pakistan, Çin tarafını Cammu Keşmir'deki son gelişmelere ilişkin bilgilendirirken Pekin yönetimi, bölgedeki ihtilafın tarihten kalma bir sorun olduğunu, BM Şartı'na, Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına ve ikili anlaşmalara uygun, barışçıl şekilde çözülmesi gerektiğine işaret etti.

İki taraf, eşit ve adil birçok kutuplu dünyayı ve kapsayıcı ekonomik küreselleşmeyi savunacaklarını, hegemonya ve zorbalığa, dışlayıcı pratiklere, güç siyasetine ve tek taraflılığın her türlü biçimine birlikte karşı çıkacaklarını vurguladı.

Afganistan için işbirliği

Afganistan konusunda iletişimi ve işbirliğini güçlendirmede mutabık kalan taraflar, uluslararası topluma ülkenin ekonomik kalkınma ve insani alanda karşı karşıya kaldığı zorlukları aşması için yardımcı olma, Afganistan geçici hükümetini kapsayıcı siyasi çerçeve oluşturma, ılımlı politikaları ve iyi komşuluk anlayışını benimseme, terörle mücadele ederek topraklarının terör eylemleri için kullanılmasına izin vermeme konularında destekleme çağrısında bulundu.

Çin ve Pakistan, terörün her biçimi ve dışavurumuyla "sıfır-tolerans" anlayışıyla mücadele kararlılığını vurgularken bu alanda işbirliğini güçlendireceklerini bildirdi.

Taraflar, Pakistan'da 26 Mart'ta Dasu Hidroelektrik Santrali'nin inşaatında çalışan Çin vatandaşlarını hedef alan terör saldırısını kınadı. İslamabad yönetimi, ülkedeki Çin kurumları, projeleri ve personelinin güvenliğini sağlamak üzere daha etkin güvenlik tedbirleri alma sözü verdi.

Pakistan tarafı, "tek Çin" ilkesine bağlığını yineleyerek Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz parçası olduğunu, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıktığını, Çin'in yeniden birleşmesini desteklediğini, Sincan, Tibet, Hong Kong ve Güney Çin Denizi'ndeki pozisyonlarını da desteklediğini vurguladı.

CPEC için 5 yeni koridor

Pakistan Başbakanı Şerif, Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Şi Cinping, Başbakan Li Çiang ve Meclis Başkanı Cao Lıci ile görüştü.

Ziyarette iki ülke arasında Kuşak ve Yol, tarım, altyapı, sanayi, kalkınma yardımı, piyasa düzenlemesi ve toprak kaynaklarının takibi, kadastro, medya, film ve diğer alanlarda 23 işbirliği anlaşması imzalandı.

Taraflar, Kuşak ve Yol Girişimi kapsamındaki Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru'nun (CPEC) başarılı ilk 10 yılının ardından projeyi yenileyerek geleceğe taşımak üzere "büyüme koridoru", "geçim şartlarını iyileştirme koridoru", "inovasyon koridoru", "yeşil koridor" ve "açık koridor" adlı 5 yeni koridor tanımlayarak Pakistan'ın 5E kalkınma stratejisiyle uyumlaştırma hedefini koydu.

Gwadar Limanı'nın önemli bir bölgesel bağlantı merkezi olduğunun altını çizen taraflar, Yeni Gwadar Uluslararası Havalimanı'nın yakında tamamlanacak olmasından duydukları memnuniyeti ifade etti ve limanın takviye altyapısının geliştirilerek kıyı şehrinin tüm potansiyelini hayata geçirmesinin önemini vurguladı.