Çin ve Polonya Arasında İşbirliği Vurgusu

Güncel

NEW YORK, 27 Eylül (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında Polonya Dışişleri Bakanı Radoslav Sikorski ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Perşembe günü gerçekleşen görüşmede Polonya ile ilişkilere büyük önem verdiklerini ve karşılıklı saygı, eşitlik, karşılıklı fayda sağlayan işbirliği ve karşılıklı öğrenmeye dayalı Çin-Polonya dostluğunun özünü korumak üzere Polonya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Polonya'nın Çinli işletmeler için eşit ve ayrımcı olmayan bir iş ortamı sağlaması temennisini dile getiren Wang, iki tarafa Çin-Avrupa ilişkilerinin sağlıklı ve istikrarlı gelişimini destekleme çağrısında bulundu.

Sikorski ise tek Çin politikasına bağlı olduklarını ve Çin ile yapıcı ikili ilişkiler geliştirmeye kararlı olduklarını söyledi.

Polonya'nın Çinli işletmeler için elverişli bir iş ortamı sağlamaya istekli olduğunu belirten Sikorski, Avrupa ile Çin arasındaki ticaretin açık tutulmasının her iki tarafın da çıkarlarına hizmet ettiğini kaydetti.