Çin ve Rusya, Arktik'te yeni gemicilik hatları için stratejik işbirliği yapacak - Son Dakika
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Çin ve Rusya, Arktik'te yeni gemicilik hatları için stratejik işbirliği yapacak

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Çin ve Rusya, Orta Doğu'daki savaşın enerji nakliyatında kesintilere yol açtığı dönemde Kuzey Buz Denizi'ndeki yeni hatlarda işbirliği yapacaklarını bildirdi. Pekin'de Vang Yi ile Patruşev, deniz stratejilerini uyumlaştırıp kilit rotalarda geçişi sürdürmeyi görüştü.

Çin ve Rusya, Orta Doğu'daki savaşın küresel enerji nakliyatı ve gemi taşımacılığı için kritik hatlarda kesintilere sebep olduğu bir dönemde Kuzey Buz Denizi'nde (Arktik Okyanusu) açılan yeni gemicilik hatlarında stratejik işbirliği yapacaklarını bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, ülkesini ziyaret eden Rusya Devlet Başkanı'nın Danışmanı ve Denizcilik Kurulu Başkanı Nikolay Patruşev ile başkent Pekin'de bir araya geldi.

Çin'in "İpek Deniz Yolu" projesi ile Rusya'nın Arktik gemicilik rotalarını geliştirme stratejisinin örtüştüğünü kaydeden Vang, iki ülkenin kapsamlı stratejik koordinasyon ilişkisi içinde denizcilik işbirliğinin öneminin arttığını belirtti.

Vang, Çin'in Rusya ile denizcilik stratejilerini uyumlaştırarak birbirlerinin denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını güvence altına almak, Asya-Pasifik bölgesinde deniz güvenliğini sağlamak ve kilit küresel gemicilik rotalarında normal geçişi sürdürmek için birlikte çalışmaya hazır olduğunu vurguladı.

Küresel enerji tedariki ve tedarik zincirlerinin istikrarını sürdürmenin önemine işaret eden Vang, iki ülkenin denizcilik ve Arktik stratejilerinde ikili işbirliğini genişleterek Çin-Rusya ilişkilerinin "mavi motorunu" harekete geçirme çağrısı yaptı.

Patruşev de Rusya ve Çin'in denizcilik alanında benzersiz deneyimlere ve avantajlara sahip olduğunun altını çizerek Pekin ile "Trans-Arktik Uluslararası Ulaştırma Koridoru"nun inşası ve çok taraflı yönetimi için birlikte çalışmayı, gemi inşası, lojistik ve deniz ticareti alanlarında Çin'in deneyimlerinden faydalanmayı istediklerini ifade etti.

Arktik İpek Yolu

Çin kıyılarından Avrupa'ya, Kuzey Buz Denizi (Arktik Okyanusu) üzerinden erişim sağlayan "Arktik İpek Yolu" rotasında ilk gemi seferi Eylül 2025'te yapılmıştı.

Çin kıyılarından kuzeye hareket ederek Kuzeydoğu Geçidi üzerinden Arktik Okyanusu'na ulaşan rota, Çin'in doğu kıyılarındaki Çingdao, Dalien, Şanghay ve Ningbo şehirlerinin limanlarını Avrupa'da İngiltere'nin Felixstowe, Hollanda'nın Rotterdam, Almanya'nın Hamburg ve Polonya'nın Gdansk limanlarını birbirine bağlıyor.

Çin ile Avrupa arasındaki gemi seferi süresini 18 güne düşüren rota, 25 gün süren Çin-Avrupa yük treni rotasından, 40 gün süren Süveyş Kanalı rotasından ve 50 gün süren Ümit Burnu rotasından çok daha hızlı taşımacılık imkanı sağlıyor.

Kaynak: AA
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