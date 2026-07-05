Çin ve Rusya'dan Ortak Deniz Tatbikatı - Son Dakika
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Çin ve Rusya'dan Ortak Deniz Tatbikatı

Çin ve Rusya\'dan Ortak Deniz Tatbikatı
05.07.2026 17:05
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Çin ve Rusya, Qingdao yakınlarında Joint Sea-2026 deniz tatbikatı düzenleyecek.

QİNGDAO, 5 Temmuz (Xinhua) -- Çin ve Rusya donanmaları, Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin liman kenti Qingdao yakınlarındaki deniz ve hava sahasında Joint Sea-2026 adlı deniz tatbikatı düzenleyecek.

Çin Savunma Bakanlığı'ndan pazar günü yapılan açıklamada, her iki taraftan bazı birliklerin tatbikatın ardından Pasifik Okyanusu'ndaki ilgili bölgelerde ortak deniz devriyesi gerçekleştireceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Diplomasi, Politika, Savunma, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

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