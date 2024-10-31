Çin ve Rusya'dan Stratejik İşbirliği Vurgusu

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BEİJİNG, 31 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko ile Çin'in başkenti Beijing'de bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi olan Wang, Çarşamba günü gerçekleşen görüşmede Çin-Rusya kapsamlı stratejik koordinasyon ortaklığının, uluslararası konjonktürdeki değişikliklerden bağımsız olarak tarihin doğal akışına dayandığını ve güçlü iç dinamiklerce yönlendirildiğini söyledi.

Wang, Çin-Rusya ilişkilerinin gelişiminin herhangi bir üçüncü tarafı hedef almadığını ve herhangi bir üçüncü tarafın müdahalesinden uzak olduğunu vurguladı.

Wang, Çin-Rusya ilişkilerinin, iki ülke liderlerinin kılavuzluğunda iki ülke halkının ortak çıkarlarına hizmet eden ve Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın amaç ve ilkelerinin korunmasına kendi katkılarını yapmalarını sağlayan sağlam bir gelişme ivmesi sergilediğini ifade etti.

Rusya'nın kısa süre önce Kazan kentinde düzenlenen BRICS Zirvesi'ne başarı şekilde ev sahipliği yaptığını hatırlatan Wang, zirvede Küresel Güney'in birliği ile kendi kendini güçlendirmesini teşvik eden ve dünya barışı ile istikrarında önemli ve yapıcı bir rol oynayan BRICS mekanizmasına yönelik olumlu ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Wang, iki ülkeye çeşitli alanlardaki işbirliğini ve her düzeydeki etkileşimi koordine etmek ve iki ülke liderlerinin vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek üzere ortak çaba gösterme çağrısı yaptı.

Çin'in Shanghai İşbirliği Örgütü'nün dönem başkanlığını devraldığını kaydeden Wang, örgütün gelişimi için Rusya ile yakın şekilde çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Rudenko ise devlet başkanları arasındaki diplomasinin ikili ilişkilerin gelişimine yönelik iyi bir temel oluşturduğunu söyledi.

Rudenko, iki ülke liderlerinin vardığı uzlaşıyı samimi şekilde hayata geçirmek, yakın üst düzey temasları sürdürmek, tatbiki işbirliğini güçlendirmek, uluslararası ve bölgesel meselelerde koordinasyonu sürdürmek ve Rusya-Çin ilişkilerinin yeni gelişimini teşvik etmek üzere Çin ile çalışmaya hazır olduklarını belirtti.

Taraflar, Ukrayna krizi hakkında da görüş alışverişinde bulundu.