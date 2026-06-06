Çin ve Rusya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu - Son Dakika
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Çin ve Rusya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu

Çin ve Rusya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu
06.06.2026 15:50
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Han Zheng, Rusya'da Putin ile iki ülke ilişkilerini güçlendirmeyi ve işbirliğini artırmayı ele aldı.

ST. PETERSBURG, 6 Haziran (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Han Zheng, Rusya'nın St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.

Han, cuma günkü görüşmede, iki ülke liderinin Beijing'de vardığı önemli mutabakatı tam olarak uygulamak, karşılıklı siyasi güveni sürekli pekiştirmek, tatbiki işbirliğini genişletmek, uluslararası koordinasyonu güçlendirmek ve ikili ilişkilerin içeriğini sürekli zenginleştirmek üzere Rusya ile çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Çin ve Rusya'nın küresel stratejik istikrarın korunması ve küresel yönetişimin iyileştirilmesinde önemli yapıcı güçler olduğunu belirten Han, üst düzey Çin-Rusya ilişkilerinin yalnızca iki ülkenin kalkınması ve yeniden canlanmasının kaçınılmaz bir gereği olmadığını, aynı zamanda dünya barışı, istikrarı ve kalkınmasının teşvik edilmesi açısından iki tarafın üstlendiği ortak bir sorumluluk olduğunu ifade etti.

Han daha eşit ve adil bir küresel yönetişim sisteminin geliştirilmesi için Rusya'yla koordinasyonu artırmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Putin ise Han'dan içten selamlarını Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e iletmesini isteyerek, Han'ın 29. St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu kapsamında Rusya'yı ziyaret etmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Rusya-Çin ilişkilerinin eşi görülmemiş bir düzeye ulaştığını kaydeden Putin, kısa süre önce Çin'e gerçekleştirdiği başarılı ziyaret sırasında Xi ile çok çeşitli konularda kapsamlı görüş alışverişinde bulunduklarını ve ikili işbirliğinin geleceğine yön verdiklerini ifade etti.

Putin, bu yıl iki ülkenin Çin-Rusya İyi Komşuluk ve Dostane İşbirliği Antlaşması'nın imzalanmasının 25. yıldönümünü birlikte kutlayacağını ve Rusya-Çin Eğitim Yılları girişimini başlattıklarını belirtti.

Putin, Çin ile karşılıklı siyasi güveni ve iyi komşuluk ilişkilerini kararlılıkla derinleştirmeye, çeşitli alanlardaki etkileşim ve işbirliğini genişletmeye ve Rusya-Çin ilişkilerinin istikrar sağlayıcı rolüyle küresel barış ve kalkınmaya katkıda bulunmaya hazır olduklarını vurguladı.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Rusya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin ve Rusya Liderlerinden İşbirliği Vurgusu - Son Dakika

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