Çin ve Tayland İşbirliğini Güçlendirmeye Hazır

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LİMA, 16 Kasım (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, Çin ve Tayland'ın Çin-Tayland Demiryolu'nun inşasına hız vermesi ve yeni enerji, dijital ekonomi ve yapay zeka gibi yükselen alanlarda işbirliğini genişletmesi gerektiğini söyledi.

Xi söz konusu açıklamayı 31. Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Ekonomi Liderleri Toplantısı çerçevesinde Tayland Başbakanı Paetongtarn Shinawatra ile gerçekleştirdiği görüşmede yaptı.

Çin ve Tayland'ın yakın ve dost komşular olduğunu ve "Çin ve Tayland tek aile" konseptinin zamana yenik düşmediğini ve yeniden canlılık kazandığını söyledi.

Önümüzdeki yılın Çin ile Tayland arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümü ve iki ülke arasındaki Altın Dostluk Yılı olduğunu hatırlatan Xi, geleneksel dostluğu ileriye taşımak, kalkınma stratejileri arasındaki uyumu güçlendirmek, yönetişim deneyimine ilişkin etkileşimleri derinleştirmek, çeşitli alanlarda karşılıklı fayda sağlayan işbirliğini ilerletmek, iki ülkenin modernleşmesini desteklemek ve ortak geleceğe sahip Çin-Tayland topluluğu inşasına yönelik hamle yapmak üzere Tayland'la çalışmaya hazır olduklarını ifade etti.

Paetongtarn ise Çin'i iyi bir dost ve iyi bir ortak olarak gören Tayland'ın, Çin'in yoksulluğun hafifletilmesi gibi alanlardaki kayda değer başarılarına hayranlık duyduğunu ve diplomatik ilişkilerin kurulmasının 50. yıldönümünü ve Altın Dostluk Yılı'nı, önümüzdeki 50 yılda Tayland-Çin ilişkileri için daha parlak bir geleceğin yolunu birlikte hazırlama amacıyla Çin'le üst düzey etkileşimi artırmaya yönelik bir fırsat olarak kullanmayı sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Paetongtarn, Çin'in başarılı kalkınma deneyimlerinden ders çıkarma, Tayland-Çin Demiryolu ve diğer Kuşak ve Yol işbirliği projelerine yönelik işbirliğini ilerletme, kültürel ve halklar arası etkileşimleri güçlendirme ve geleneksel dostluğu derinleştirme temennisini dile getirdi.

Paetongtarn, APEC gibi çok taraflı çerçevelerde Çin'le işbirliğini güçlendirmeye ve birlikte serbest ticaret sistemini korumaya hazır olduklarını da belirtti.